كونتي : إيطاليا ستوقع مذكرة طريق الحرير

أنسامد - 16 مارس /آذار - أكد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم أمس الجمعة أن حكومته تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية لمبادرة الحزام والطريق. تهدف خطة البنية التحتية الضخمة إلى إنشاء نوع من طريق الحرير الحديث ، مع مشاريع السكك الحديدية والطرق والموانئ.



وأكد كونتى "نعم ، سيتم توقيع المذكرة" ، وأضاف "المذكرة هي اتفاقية إطارية غير ملزمة. إنها ليست اتفاقية دولية".



جاء هذا التحرك على الرغم من التوتر الحكومي بين الشريك الكبير حركة(M5S)، الذي يرحب بالصفقة ، والشريك الأصغر في الرابطة الذي حذر من استعمار مزعوم.



وقد قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والصناعة لويجي دي مايو ، زعيم M5S ، إن الاشتراك في مبادرة البنية التحتية الصينية لإنشاء نوع من طريق الحرير الحديث سيعزز سيادة إيطاليا بدلا من الحد منها.



وقال دي مايو عقب اجتماع مع رئيس الوزاء كونتي وشخصيات حكومية بارزة أخرى: "اليوم صنعت علامة" صنع في إيطاليا "،"لقد قررت إيطاليا أن تكون أكثر سيادة مع مبادرة الحزام والطريق".



