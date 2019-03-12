إينى وقطر للبترول تستحوذان على حصة بمنطقة تنقيب في موزمبيق

أنسامد - 12 مارس /آذار - وقعت شركة إيني الإيطالية مع شركة قطر للبترول يوم أمس الاثنين اتفاقية تستحوذان بموجبها على 25.5% من امتياز الاستكشاف في المنطقة A5A في حوض أنغوشي البحري في جمهورية موزمبيق.



وحسب بيان قطر للبترول، فبعد موافقة الجهات الحكومية المعنية في جمهورية موزمبيق، ستكون الأطراف المشاركة في هذه المنطقة هي شركات تابعة لكل من إيني (المشغّل) بحصة تبلغ 34%، وقطر للبترول وساسول بـ25.5% لكل منهما، والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق بواقع 15%.



وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الاتفاقية تشكل استمراراً لجهود الشركة في توسيع رقعة تواجدها الدولي؛ لتغطي تنوعاً كبيراً من المناطق الجغرافية، والتركيبات الجيولوجية وأحواض الاستكشاف.



وأضاف سعد الكعبي أن امتلاك محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة يعد هدفاً رئيسياً طويل الأمد لقطر للبترول وعامل نجاح أساسي.



وتقع المنطقة A5A في حوض أنغوشي، وتتجاور مع المنطقة A5B التي وقعت بشأنها قطر للبترول في شهر ديسمبر الماضي على اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة تبلغ 10%.



وتبلغ مساحة المنطقة A5A حوالي 5,133 كيلومتر مربع وتقع في مياه يتراوح عمقها بين 300 و1,800 متر، وتمثل تلك الفرصة استمراراً لاستراتيجية قطر للبترول للنمو، وتوسع من بصمتها الدولية في صناعة النفط والغاز إلى مناطق واعدة تحمل إمكانات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية