ايطاليان ويي ..تدريب المواهب لدعم السياحة

انسامد - 11 مايو - اذار - تعتزم شركة ايطاليان ويي اطلاق دورة دراسية للحصول علي شهادة الماجستير في ادارة العقارات في ميلانو في الفترة من 12 الي 14 مارس 2019 .



و تهدف الدورة الي خلق فئة جديدة من موظفي المبيعات في مجال العقارات القادرين علي الجمع بين المهارات التكنولوجية والقدرة علي الترويج للمساكن.



ويقول رئيس مجلس ادارة ايطاليان ويي ماركو شيلاني "لطالما حرصنا علي الاستثمار في التدريب الجيد مؤكدا اننا نري دائما ان هذا التدريب يجب ان يسبق اطلاق اي مشروع تجاري ناجح ".



و يشير الي ان "الشركة تنتقي افضل العناصر الايطالية الموهوبة كما اننا قد لاحظنا الاهتمام الذي يبديه اصحاب العقارات الايطاليين لهذه الفكرة..والان علينا تدريب فئة جديدة من الروادالسياحيين المهنيين القادرين علي الجمع بين التكنولوجيا التي طورتها شركتنا علي طريقتها للحصول علي امتياز استغلال الفنادق في اجمل الوجهات الايطالية .



تعمل ايطاليان ويي علي تدريس كيفية استخدام محرك البحث booking.com مع المحاضرة دانييل كارميناتي المدير العام لشركة دانيلز ديسكفري تورز العملاقة لعرض اخر تطورات السوق العقارية حيث ستلقي محاضرة تتركز حول كيفية ابرازها لخدمة قطاع السياحة.



