التطبيق الايطالي يو فيرست قريبا علي الويب

انسامد - 25 فبراير - شباط - يعد التطبيق الايطالي يو فيرست Ufirst من افضل التطبيقات الي تساعد علي تفادي الزحام في البنوك حيث يمكن الحجز عن طريقه من خلال الموبايلات الذكية و اجهزة الكمبيوتر الموجودة باماكن العمل ..



الان سيتم توفير هذاالتطبيق علي الويب بعد توسعته ليشمل التعامل مع الخدمات الخاصة والعامة مثل البلديات و البنوك و حجزالمستشفيات و المطارات و المتاحف و العبارات و كافة الاماكن السياحية في ايطاليا و جميع انحاء العالم.



و قد بدأ هذا التطبيق في الظهور عام 2016 بناء علي مقترح لرجل الاعمل الايطالي باولو بارليتا و يهدف الي الاستحواذ علي مليون مستخدم في 2019 و الي تطويره خلال العامين القادمين باضافة عمليات استحواذ قادرة على توليد المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة .



ويجب الاعتراف انه بفضل الاستحواذ علي تطبيق كورامي الخاص بمدينة فيوميتشينو و الذي سمح بتوسيع محفظة الخدمات ..فالتطبيق يتعامل مع 700 الف تحميل للخدمة بالاضافة الي نصف مليون مستخدم نشط اونلاين و يمكنه تقديم خدماته الي اكثر من 150 مدينة اوروبية.



