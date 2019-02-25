التطبيق الايطالي يو فيرست قريبا علي الويب

انسامد - 25 فبراير - شباط - يعد التطبيق الايطالي يو فيرست Ufirst
من افضل التطبيقات الي تساعد علي تفادي الزحام في البنوك حيث يمكن
الحجز عن طريقه من خلال الموبايلات الذكية و اجهزة الكمبيوتر
الموجودة باماكن العمل ..
الان سيتم توفير هذاالتطبيق علي الويب بعد توسعته ليشمل التعامل مع
الخدمات الخاصة والعامة مثل البلديات و البنوك و حجزالمستشفيات و
المطارات و المتاحف و العبارات و كافة الاماكن السياحية في ايطاليا
و جميع انحاء العالم.
و قد بدأ هذا التطبيق في الظهور عام 2016 بناء علي مقترح لرجل
الاعمل الايطالي باولو بارليتا و يهدف الي الاستحواذ علي مليون
مستخدم في 2019 و الي تطويره خلال العامين القادمين باضافة عمليات
استحواذ قادرة على توليد المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة .
ويجب الاعتراف انه بفضل الاستحواذ علي تطبيق كورامي الخاص بمدينة
فيوميتشينو و الذي سمح بتوسيع محفظة الخدمات ..فالتطبيق يتعامل مع
700 الف تحميل للخدمة بالاضافة الي نصف مليون مستخدم نشط اونلاين و
يمكنه تقديم خدماته الي اكثر من 150 مدينة اوروبية.