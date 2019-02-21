دلتا" و "إيزي جيت" تستثمران 400 مليون يورو في "اليتاليا""

أنسامد - 21 فبراير / شباط / - تنوي شركتى الطيران دلتا إير لاينز DELTA AIRLINES وإيزي جيت EasyJet إستثمار ما يصل إلى 400 مليون يورو للحصول على حصة في شركة أليتاليا الجديدة، حسبما أفادت بلومبرج يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة على مسودة خطة الاستثمار.



تم الإعلان الأسبوع الماضي عن بدء مفاوضات مكثفة لشركة دلتا إيرلاينز و إيزي جيت لتكونا شركاء صناعيين في شركة أليتاليا الجديدة، بجانب الدولة الإيطالية التي ستعلب دورا رئيسيا.



وقال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والصناعة لويجي دي مايو في اجتماع مع ممثلي النقابة إن الحصة المشتركة للخزانة ومجموعة سكة حديد فيروفي ديلا ستاتو (FS) المملوكة للدولة في نيوفكو لشركة أليتاليا الجديدة قد تتجاوز 50٪.، وفقا للمصادر.



ووفقا لتقرير بلومبرغ، يمكن أن يكون لمجموعة سكة حديد فيروفي ديلا ستاتو (FS) حصة تبلغ حوالي 30٪، مع امتلاك الخزانة لأقلية بنسبة 15-25٪ .



