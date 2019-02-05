مستودع للحافلات الكهربائية في ميلانو

انسامد - 5 فبراير - شباط - بدات الحكومة الايطالية في انشاءمستودع للأتوبيسات الكهربائية والأوتوماتيكية والمستدامة تحت الأرض بهدف استعادة المساحات الخضراء للبلاد و هو ايضا جزء من خطة تهدف لبلوغ عام 2030 مع أسطول مكون من 1200 حافلة كهربائية.



و يوضح لوكا بيانكي رئيس شركة ميلانو تراسبوستي .."هذا هو مشروع ايه تي ام الذي سيتم تنفيذه في مدينة فيال توسكانا وهو ياتي في اطار خطة التنمية المستدامة التي نسعى إليها" ، و يشير الي ان الحاجة الي انشأ مستودعات جديدة تأتي من حقيقة أن الحافلات الكهربائية لديها تكنيك مختلف ، لذلك علينا إعادة النظر في جميع الخدمات اللوجستية لهذا العام علما بان صيانة السيارات الكهربائية تختلف تمامًا عن السيارات العادية فهي أبسط بكثير ". كما سيتميز ذلك المستودع "بنظام صيانة ديناميكي تماما" ، حيث يغادر السائق المركبة خارج المستودع وأنظمة النقل الأوتوماتيكية تقوم بادخالها ، مما يجعلها في وضع يساعد علي إعادة شحنها و صيانتها ما اذا كانت في حاجة للصيانة.



