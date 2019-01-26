خطة طموحة للتوسع في السوق المصري (فيليبس):

أنسامد - 26 يناير /كانون الثاني/ - كشف المدير التنفيذي لشركة (فيليبس) العالمية إيريك دوندولا عن أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع في السوق المصري وزيادة معدلات الإنتاج، بهدف تلبية احتياجات السوق الضخمة، مشيرا إلى أنه من المستهدف الحصول على 15% من السوق المصري خلال الثلاث سنوات القادمة.



وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم /السبت/، أن ذلك جاء خلال لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع المدير التنفيذي لفيليبس، ضمن لقاءاته مع كبريات الشركات المشاركة بمنتدى (دافوس) العالمى، والذى اختتم أعماله أمس /الجمعة/.. مشيرا أن اللقاء بحث خطط الشركة المستقبلية وتوسيع حجم استثماراتها في السوق المصري، وسبل زيادة صادرات منتجاتها المصنعة في مصر للأسواق الإقليمية والأفريقية.



ولفت البيان إلى أن وزير التجارة والصناعة وصل مطار القاهرة صباح اليوم قادما من مدينة (دافوس) السويسرية عقب مشاركته ضمن الوفد الرسمى المصرى، والذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع (دافوس)..



منوها بأن نصار عقد عددا من اللقاءات مع كبار المسئولين المشاركين بالمنتدى، شملت وزير التجارة الدولية البريطاني، والوزير الفيدرالى لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم السويسرى، ومدير عام منظمة التجارة العالمية، فضلا عن لقاءات مع شركتى (فولفو) و(فيليبس)، إلى جانب المشاركة في الاجتماع الوزارى التشاورى لمنظمة التجارة العالمية.



