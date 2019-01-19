مصر:إرتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 42.6 مليار دولار

أنسامد - 19 يناير /كانون الثاني/ - أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ارتفاع صافي ‏الاحتياطيات ‏الدولية إلى ‏42.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بــ ‏37.0 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2017‏، و‏24.3 مليار ‏دولار بنهاية 2016‏، و‏16.4 مليار ‏دولار بنهاية 2015‏، و‏15.3 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.



وأوضح المركز الإعلامي، في الانفوجراف الذي نشره اليوم على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن حصاد‎ ‎القطاع المصرفي خلال الفترة من 2014 حتى 2018‏- أنه بالنسبة لعدد شهور ‏الواردات السلعية ‏التي يغطيها ‏صافي ‏الاحتياطيات ‏الدولية، فقد ارتفع إلى ‏7.7 شهر بنهاية ديسمبر 2018 وهي قيمة مقدرة على أساس الواردات السلعية خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2018/ 2019‏، مقارنة بــ ‏7,0 شهور بنهاية ديسمبر 2017‏، و‏4,9 شهر بنهاية 2016‏، و‏3,4 شهر بنهاية 2015‏, و‏3,0 شهور بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.



وبين أن إجمالي الودائع ‏لدى البنوك ارتفع إلى ‏3.7 تريليون ‏جنيه بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة بــ ‏ 3,3 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2017‏، و2,8 تريليون ‏جنيه نهاية 2016‏, و‏1,9 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2015‏، و‏1,6 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.



و أشار إلى أن المركز المالي ‏الإجمالي للبنوك ارتفع إلى ‏5,5 تريليون ‏جنيه بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة بــ ‏ 4,8 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و4,0 تريليونات ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2016‏، و‏2,5 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2015، و‏2,0 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.



