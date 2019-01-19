مصر:إرتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 42.6 مليار دولار

أنسامد - 19 يناير /كانون الثاني/ - أعلن المركز الإعلامي لمجلس
الوزراء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 42.6 مليار دولار
بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بــ 37.0 مليار دولار بنهاية ديسمبر
2017، و24.3 مليار دولار بنهاية 2016، و16.4 مليار دولار
بنهاية 2015، و15.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.
وأوضح المركز الإعلامي، في الانفوجراف الذي نشره اليوم على الصفحة
الرسمية للتواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن حصاد القطاع المصرفي
خلال الفترة من 2014 حتى 2018- أنه بالنسبة لعدد شهور الواردات
السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية، فقد ارتفع إلى
7.7 شهر بنهاية ديسمبر 2018 وهي قيمة مقدرة على أساس الواردات
السلعية خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2018/ 2019،
مقارنة بــ 7,0 شهور بنهاية ديسمبر 2017، و4,9 شهر بنهاية
2016، و3,4 شهر بنهاية 2015, و3,0 شهور بنهاية ديسمبر 2014.
وبين أن إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفع إلى 3.7 تريليون جنيه
بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة بــ 3,3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر
2017، و2,8 تريليون جنيه نهاية 2016, و1,9 تريليون جنيه
بنهاية ديسمبر 2015، و1,6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
و أشار إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك ارتفع إلى 5,5
تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة بــ 4,8 تريليون جنيه
بنهاية ديسمبر 2017، و4,0 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2016،
و2,5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015، و2,0 تريليون جنيه
بنهاية ديسمبر 2014.