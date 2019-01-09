ستاندرد تشارترديضع مصر مع الاقتصادات السبعة الكبرى بالعالم

انسامد - 9 يناير - كانون ثاني - رجح بنك (ستاندرد تشارترد) البريطاني أن تحل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030، وذلك بناءً على توقعات طويلة الأجلة أصدرها البنك، ورجح خلالها أن تصبح سبع أسواق ناشئة حاليًا من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم في عام 2030.



وأوضح اقتصاديو البنك - في مذكرة بحثية نشرتها وكالة (بلومبرج) الإخبارية اليوم أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، بدعم معدلات القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وأن يتفوق الاقتصاد الهندي على اقتصاد الولايات المتحدة في الفترة الزمنية نفسها، وأن تنضم إندونيسيا إلى أكبر خمسة اقتصادات في العالم.



وأضاف الاقتصاديون "توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسي واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم".



وتتوقع المذكرة أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020، في حين ينخفض في الصين إلى 5% بحلول عام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي العالمي إلى 35% في عام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضي من 28% مقابل 20% في عام 2010.



