محطة استثمار جديدة للخطوط القطرية

أنسامد - 5 يناير / كانون الثاني/ - أعلنت الخطوط الجوية القطرية استحواذها على حصة نسبتها 5% في شركة خطوط جنوب الصين الجوية.



وبحسب بيان للشركة فإن اتفاقية الشراء تأتي ضمن الاستراتيجية الاستثمارية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الرامية إلى الاستثمار في أقوى شركات الطيران في العالم، وحرصها المتواصل على تعزيز وتعديد عملياتها وشبكة وجهاتها.



وأوضح البيان أنه "تم إنجاز اتفاقية شراء لأسهم من الفئة (A) والفئة (H) لشركة خطوط جنوب الصين الجوية المحدودة، والتي تنصّ على الاستحواذ على ما مجموعه 5% تقريباً من إجمالي رأس المال المعلن عنه لخطوط جنوب الصين الجوية". وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تعتبر خطوط جنوب الصين الجوية إحدى أكثر شركات الطيران المرموقة في السوق الصيني المحلي، وإحدى أهم شركات الطيران العالمية، مع إمكانيات هائلة للتعاون بشكل كبير في المستقبل".



وأوضح الباكر، في تصريح صحفي، أنه "عند الأخذ بعين الاعتبار نقاط القوّة، والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها كل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط جنوب الصين الجوية، يظهر في الأفق العديد من الفرص التي يمكننا انتهازها معاً، وبناء علاقة طويلة الأمد بما يعود بالنفع على مسافري الشركتين".



