السعودية تستهدف استقطاب استثمارات بقيمة 67 مليار دولار

أنسامد - 24 ديسمبر/ كانون الأول - تستهدف السعودية خلال العام المقبل 2019، استقطاب ما يزيد على 150 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها نحو 67 مليار دولار في تسعة قطاعات.



وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، تأتي هذه الاستثمارات في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والمياه والرعاية الصحية والمعادن والتعدين والسياحة والثقافة والترفية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الكيمياية والقطاعات الناشئة والصناعة والتصنيع.



ومن ضمن الخطط الموضوعة للعام المقبل، أن تكون الاستثمارات من شركات رائدة عالمية في مجالات متنوعة، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتنويعها وفق "رؤية السعودية 2030".



وأوصحت الصحيفة أن عدد التراخيص للمستثمر الأجنبي بلغ أكثر من 1600 خلال السنوات الأربع الماضية بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال، فيما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 90 في المائة، بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام السابق، كما جرى توجيه 20 في المائة من الإنفاق في موازنة 2019 إلى الاستثمار الرأسمالي بنحو 248 مليار ريال.



وتشير الأرقام إلى زيادة أعداد المؤسسات في السعودية من 650 ألف مؤسسة إلى 935 ألف مؤسسة حاليا، بنمو 43 في المائة خلال ثلاث سنوات، فضلا عن نمو عدد الشركات بنسبة 39 في المائة وصولا إلى 109 آلاف للعام الجاري.



