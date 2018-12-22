نحو 92 مليار يورو استثمارات الخليج بالاتحاد الاوروبي

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - كشف مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" في تقرير له أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمستثمرين مقيمين في الاتحاد الأوروبي في بقية دول العالم بلغ 7 تريليونات يورو في نهاية عام 2017 بتراجع 4.8% مقارنة بنهاية عام 2016. وأضاف التقرير الذي نشره مكتب الإحصاءات الأوروبي في موقعه على شبكة الانترنت أن الاستثمارات التي تحتفظ بها بقية دول العالم في الاتحاد الأوروبي بقيت مستقرة تقريبا عند 6.2 تريليون يورو في نهاية عام 2017، بانخفاض 0.3%. وأوضح التقرير أن استثمارات دول الخليج العربية في الاتحاد الأوروبي بلغت 92 مليار يورو بنهاية عام 2017.



وذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في دول الخليج العربية بلغت 98 مليار يورو. وتشمل دول الخليج العربية كلا من البحرين والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن.



