قطر للبترول تشتري حصة بـ3 حقول نفطية بالمكسيك

أنسامد - 17 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت شركة قطر للبترول توقيع اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها الشركة القطرية على 35% من ثلاثة حقول نفطية في المكسيك.



وذكرت الشركة في بيان لها أن الحقول الثلاثة هي "أموكا وميزتون و تيكواللي" التي تقع في المنطقة رقم 1 في خليج كامبيتشي بالمكسيك.



وأضاف البيان أن الاتفاقية ستمر عبر قنوات الموافقة الرسمية الاعتيادية للجهات المكسيكية المختصة، لتصبح بعدها قطر للبترول وشركة إيني شريكتين بكامل حصة المشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 1.



من جانبه قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة في تعزيز تواجد قطر للبترول على الخارطة العالمية وفي توسيع تواجدها في المكسيك.



وأضاف "إن قطر للبترول سعيدة بتعزيز تعاونها وشراكاتها مع لاعب كبير في صناعة الطاقة مثل شركة إيني، ونحن كذلك متحمسون للمساهمة في أعمال التطوير والإنتاج في خليج كامبيتشي".



وتوقع الكعبي، بدء إنتاج النفط بالحقول الثلاثة بحلول منتصف عام 2019، منوها "نتطلع للتعاون مع شركة إيني على تصعيد مستويات الإنتاج لتصل إلى حوالي 90,000 برميل يوميا بحلول العام 2021." وذكرت شركة إيني في موقعها الإلكتروني أن سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول وقع الاتفاقية مع كلاوديو ديسلالي الرئيس التنفيذي لشركة إيني.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كلاوديو ديسلالي إن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي ضمن نطاق التعاون الاستراتيجي الأوسع مع شريكنا طويل الأجل، قطر للبترول، في المكسيك وغيرها.