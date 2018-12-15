مصر: 8278 مشروعا بحجم استثمار 56ر1 تريليون جنيه فى 4 سنوات

أنسامد - 15 ديسمبر/ كانون الأول/ - استعرض رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولي ما تم إنجازه خلال الـ 4 سنوات الماضية فى قطاعات مختلفة، فى الفترة ما بين يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 8278 مشروعا بحجم استثمارات بلغت نحو 56ر1 تريليون جنيه، وهي مشروعات وفرت ملايين من فرص العمل وجعلت المواطن المصري يشعر بفارق كبير جدا .



وقال مدبولي - فى كلمته خلال افتتاح المشروعات القومية بالجبل الأصفر بالخانكة -"إن مشروع الجبل الأصفر الضخم يعد مدينة بحد ذاتها وهو واحد من أكبر 3 مشروعات على مستوى العالم".



وأعرب مدبولى عن سعادته بتقديم هذا العرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكليف لرئاسة الوزراء، مضيفا أنه اختار عددا قليلا من المشروعات التي أنجزتها الدولة في قطاعات مختلفة خلال الأربع سنوات الماضية، لكي نشعر كمصريين بحجم الجهد المبذول في الدولة خلال الفترة الماضية .



وأوضح أن المشروعات القومية حققت طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري وعلى مستوى الحياة، وذلك بفضل متابعة الرئيس السيسي لها يوما بعد اليوم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد كحكومة في الفترة القادمة . وأكد أن حكومته تعمل حاليا على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، موجها الشكر لرئيسي الوزراء السابقين المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل.



وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن معدل البطالة لأول مرة منذ سنوات انخفض إلى أقل من 10%، ومن المستهدف خلال برنامج الحكومة الانخفاض إلى 8%، أو أقل من ذلك..وعن معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضي شهدت التضخم بالسالب وهو أفضل معدلات من 2015 .. وعن معدلات النمو للاقتصاد المصري تسير في أرقام جيدة ونأمل أن تكون أعلى من ذلك بكثير ونحقق تلك الأهداف .



وأوضح أن كل مؤشرات جهات التصنيف الدولي تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري الآن، وهو ما شهدناه خلال منتدى أفريقيا الذي عقد بشرم الشيخ، حيث أن كل رؤساء البنوك والاستثمار أشادوا بالاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي .



