تدشين خط نفطي جديد بين السعودية والبحرين

أنسامد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني - دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بمعدل ضخ يبلغ حالياً 220 ألف برميل يوميا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطاقة القصوى للخط الجديد ستصل إلى 350 ألف برميل يوميا، ويبلغ طوله 110 كم، حيث يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة بابكو البحرينية.



ويأتي ذلك في إطار التعاون بين شركتي الطاقة السعودية "أرامكو" والبحرينية "بابكو".



وخلال حفل التدشين الرسمي استعرض وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة في كلمة له مسيرة التعاون بين البلدين في المجال النفطي.



