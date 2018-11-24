غدا..إنطلاق فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات

أنسامد - 24 نوفمبر /تشرين الثاني/ - تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2018" في دورته الثانية والعشرين، غدا /الأحد/ وحتى الأربعاء المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "قيادة التحوّل ـ Driving Transformation".



وقال الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز المنظمة للمؤتمر أسامة كمال - في بيان اليوم السبت - إن هناك زيادة بنسبة 50% في مساحة المعرض مقارنة بالعام الماضي، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الشركات العارضة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.. مضيفا أن التحول الرقمي يتصدر المشهد خلال الدورة الحالية خاصة في ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة.



وأشار إلى أنه ـ ولأول مرة ـ يتم استضافة 3 مؤتمرات جديدة على هامش المعرض، وهي "قمة الحكومات للتحول الرقمي" و "المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل" و" المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم" بمشاركة العديد من البلدان الإفريقية مثل: إثيوبيا، أوغندا، زامبيا، كوت ديفوار، تنزانيا، غانا، نيجيريا، السنغال، وكينيا.



ولفت إلى أن الدورة الحالية ستشهد كذلك مشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الرائدة داخل مصر سواء البنوك الحكومية أو البنوك العالمية، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات ، بجانب مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية العملاقة المتخصصة في تطوير الحلول الأمنية التكنولوجية لعرض احدث التقنيات العالمية والحلول المتكاملة في مجالات الاتصالات وأمن المعلومات والحماية والدفاع.



كما ستقام على هامش المعرض، فعاليات الدورة الرابعة لـمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli-Cities ، والذي يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل، والتي تساهم في ربط جميع الخدمات بطريقه مميكنة ذات تقنية حديثة والوصول بأفضل مدينة عالمية على أرض مصرية بما في ذلك الحفاظ على الطاقة.



وكانت الدورة الماضية للمؤتمر 2017 ، قد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونخبة من الوزراء والسفراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم خلالها إطلاق مبادرات واتفاقات ثنائية وقعتها الشركات المشاركة سويا.



