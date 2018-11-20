مصر:مسح 10 آلاف كم بالبحر الأحمر للتنقيب عن الغاز والبترول

انسامد - 20 نوفمبر - تشرين الثاني - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن البحر الأحمر تعد من المناطق الواعدة التي لم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل وتتطلب نشاطاً استكشافياً موسعاً للوصول إلى المكامن البترولية والغازية غير المكتشفة بتلك المنطقة والتي ستشهد طرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز قبل نهاية العام.



جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل استكشاف البترول والغاز بالبحر الأحمر التي نظمتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بالاشتراك مع جمعية جيوفيزياء الاستكشاف وشركة لمبرجي العالمية.



وأوضح الملا- في بيان اليوم أن طرح تلك المزايدة يأتي بناء على نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمياه البحر الأحمر بالتعاون بين شركة جنوب الوادي وشركة شلمبرجير العالمية، والذي تم الانتهاء خلاله من تجميع البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد بتقنيات جديدة، وعلى مساحة تتخطى 10 آلاف كيلومتر في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، وجاري حالياً الانتهاء من المعالجة النهائية للبيانات.



وأكد أهمية هذا المشروع في توفير البيانات اللازمة لبدء النشاط الاستكشافي بالمنطقة، وأنها تتيح للشركات العالمية تقييم الفرص والاحتمالات البترولية والغازية في البحر الأحمر بصورة أفضل.



وأشار الملا إلى أن الوزارة نفذت خطة طموح لوضع منطقة البحر الأحمر على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف في أسرع وقت في إطار استراتيجيتها للتوسع في هذا النشاط في أكبر عدد من المناطق لدعم الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز، كما تولي أهمية كبيرة للتعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين من الشركات العالمية العاملة في مصر من أجل تحقيق اكتشافات جديدة بالبحر الأحمر تضاهي مثيلاتها بالبحر المتوسط.



ولفت إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع عدد من الخطوات التي تتخذها الوزارة لزيادة جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية سواء من خلال مشروعات المسح السيزمي الجديدة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات في مزايدات عالمية، فضلاً عن العمل على إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصري متطور.



بدوره، أوضح المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أن ورشة العمل تضمنت 10 جلسات تناولت 35 بحثاً لدراسة الأحواض الترسيبية والمكامن البترولية بالبحر الأحمر بمشاركة 130 خبيراً من شركات البترول المصرية والعالمية يمثلون 10 دول مختلفة، مشيراً إلى أن الورشة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف بتلك المنطقة التي عانت من ندرة البيانات والاستكشافات من خلال مناقشات لمختلف الموضوعات التي تهتم بدراسة البحر الأحمر وطبيعة التركيبات الجيولوجية والتكوينات الصخرية والمكامن البترولية المتوقعة.



في السياق ذاته، أشار المهندس موريس نسيم رئيس شركة ويسرن جيكو شلمبرجير إلى أن ورشة العمل شهدت مشاركة غير مسبوقة من خبراء صناعة البترول من عدد من دول العالم بهدف بحث المساهمة في إطلاق إمكانات البحر الأحمر، مضيفا أن قطاع البترول شهد تغيرات وطفرات إيجابية كان لها مردود إيجابي على اقتصاد مصر، وأن هناك احتمالات جيدة لمنطقة البحر الأحمر التي ستكون منطقة جذب للشركات العالمية لاستخراج الثروات البترولية الكامنة في البحر الأحمر.



