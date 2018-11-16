المغرب يدشن أول خط سكة حديد فائق السرعة في افريقيا

أنسامد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني - دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس القطار فائق السرعة "البراق"، الذي يربط بين مدينة طنجة والدار البيضاء.



وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن القطار "البراق" وهو مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وبالقارة الإفريقية، كلف إنجازه استثمارات تصل إلى 22,9 مليار درهم.



وسيختصر هذا المشروع المسافة الفاصلة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء في ساعتين و10 دقائق بدلا من 5 ساعات التي كانت تقطعها القطارات العادية.



وبفضل هذا الخط الأول ستقلص المدد الزمنية اللازمة للتنقل بين طنجة والقنيطرة لتصبح 50 دقيقة عوض 3 ساعات و15 دقيقة، و ساعة واحدة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والرباط.



وسيمكن الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء من تقريب المدينتين، وتسريع التنقل بين الحاضرتين، وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من 6 ملايين ابتداء من السنة الثالثة للاستغلال، وتعزيز السلامة وحماية البيئة.



