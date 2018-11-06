سيدات اعمال سعوديات في أضخم معرض للتوكيلات التجارية بمصر

انسامد - 6 نوفمبر - تشرين الثاني - يستضيف المعرض الدولي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية « بيزنكس2018»تحت رعاية رئيس مجلس الوزراءالدكتور مصطفى مدبولي ، الذي ينطلق في 8 نوفمبر الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة» بالقاهرة، وفود من عدة دول عربية شقيقة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد ضخم يضم عدد من رجال الأعمال، وأعضاء الغرفة التجارية بمكة، بالإضافة إلى 20 سيدة أعمال سعودية لأول مرة.



وتأتي مشاركة سيدات الأعمال السعوديات، لبحث فرص الاستثمار التي يطرحها المعرض، وبحث آليات التعاون مع عدد من الشركات والتوكيلات التجارية الكبرى المشاركة بالمعرض، وذلك في إطار زيادة الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري بين مصر والسعودية . من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة التجارية مازن بن غازي درار، أن السعودية تستثمر ما يزيد عن 22% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يبلغ نحو 1.100 مليار دولار وأضاف أن معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2018» سيسهم في نمو العلاقة التجارية السعودية المصرية، وسيشهد مشاركة سعودية واسعة ستكون بوابة جديدة للاستثمار في مصر، من خلال زيادة الفرص الاستثمارية مع الشركات المصرية وفي ذات السياق أكد عمر هزاع القنصل التجاري لمصر بالمملكة العربية السعودية، أن كل الفرص متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين، وأن المكتب التجاري بالقنصلية سيتكفل بترتيب اللقاءات المتخصصة في جميع القطاعات والجهات المسؤولة في مصر وأضاف أن العمل جار لاستقبال وفد من سيدات الأعمال السعوديات ورجال الأعمال، وتعمدنا أن تكون الشركات المشاركة في معرض «بيزنكس 2018» ذات مصداقية وثقة وتتبع للمجالس التصديرية في أي قطاع كما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم عددا من المستثمرين الإماراتيين ورجال الاقتصاد، في مقدمتهم الشيخ د.أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بجامعة الدول العربية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من جانبه أكد الشيخ د.أحمد آل سودين، أن جمهورية مصر العربية شريك تجاري استراتيجي رئيسي مع دولة الامارات في المنطقة العربية، وأن حجم الاستثمارات المباشرة للإمارات بمصر بلغت نحو 6.5 مليار دولار والتي تغطي عدد من القطاعات الاقتصادية في مجالات الاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والبنية التحتية وغيرها.



وأعرب " آل سودين" عن اعتزازه بصفته رجل أعمال إماراتي بأن المستثمرين الإماراتيين في طليعة الدول العربية التي تضخ استثماراتها بمصر، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والإمارات سجل نحو 3.6 مليار دولار خلال عام 2017، كما شكلت دولة الإمارات وفدا اقتصاديا يضم أكثر من 20 شركة استثمارية إماراتية شاركت مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في مناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة بمصر .



وأضاف: " انطلقت مؤخرا عددا من المشاريع في السوق المصرية ومن أبرزها مشروع شركة الخليج للسكر لإقامة مجمع زراعي صناعي ضخم في مصر باستثمارات تتجاوز مليار دولار، إضافة الي إنشاء 100 متجر بعلامة " كارفور" التجارية في عدد كبير من محافظات مصر .



وأوضح " آل سودين" أن عدد الشركات الإماراتية العاملة بمصر تتجاوز 877 شركة في 15 مجالا من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتنمية وتعميق حجم التعاون بين البلدين .



يذكر أن معرض «بيزنكس 2018» يعد أكبر منصة ضخمة لالتقاء رواد الأعمال مع كبار الخبراء والمستثمرين، لتهيئة المناخ الاستثمار لهم وتنمية أعمالهم واستثماراتهم في أكثر من 6 قطاعات، وهم فرص الامتياز التجاري المحلي والدولي، وفرص تكوين شراكة ( وكالات معتمدة وتوزيع)، وفرص تمويلية وخدمات مالية من خلال تواجد أكبر البنوك لتوفير التمويل اللازم، والاستثمار والتسويق العقاري التجاري والإداري لتسهيل إقامة المشروعات، والخدمات الحكومية المقدمة لإزالة عوائق البيروقراطية وتشجيع الاستثمار في مصر .



ويجمع المعرض الدولي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية، قادة كبار الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، ينقلون تجاربهم من خلال ورش العمل المقدمة على هامش المعرض والتي يبلغ عددها 25 ورشة، وهو فرصة عظيمة لتبادل الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإتاحة الفرصة للمستثمر لإيجاد ما يحتاج داخل مصر وخارجها بداية من فكرة المشروع والفرص الاستثمارية والتمويل، وصولًا إلى مقدمي الخدمات مثل التسويق والدعاية والدعم الفني والتدريب .



