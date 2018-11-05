تعاون بين "ايتيدا" و" آي تي آي " مع "IBM"

أنسامد - 5 نوفمبر / تشرين الثاني/ - شهد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة ، اليوم الاثنين ، اتفاقيتين للتعاون بين كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" ومعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" ، مع شركة "IBM" مصر.



ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، فيما وقع الاتفاقيتين من جانب شركة IBM مصر المهندس وائل عبدوش مدير عام الشركة في مصر، وبحضور بوب لورد النائب الأول لرئيس شركة IBM العالمية والرئيس التنفيذي للاستراتيجيات الرقمية بالشركة. وتأتي الاتفاقيتان اتساقاً مع خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة للتحول الرقمي والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة.وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مع الشركة العالمية وضع إطار للشراكة يستهدف المساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال والعمل على نموها في مصر.



وبحسب بيان الوزارة اليوم، تنص الاتفاقية على أن تقوم شركة IBM العالمية بتقديم خبراتها في أحدث التقنيات من خلال سلسلة من ورش العمل تستضيفها على منصة "IBM Cloud" حول هذه التقنيات مع تخصيص ورش عمل تمهيدية خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط لرواد الأعمال غير الفنيين للتعرف على أساسيات عمل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وعلوم وتحليل البيانات، وغيرها.



ويشمل إطار الشراكة أيضا انضمام الشركات الناشئة التي ترعاها الهيئة إلى برنامج رواد الأعمال العالمي "Startup with IBM"، والذي يساعد الشركات الناشئة على التوسع في الأسواق الخارجية، والحصول على الاستشارات التجارية، والتوجيه الفني وفرص التشبيك اللازمة للترويج للحلول التجارية وذلك على المنصة السحابية الرائدة "IBM Cloud ".



وقد تضمنت اتفاقية الشراكة التي وقعها معهد تكنولوجيا المعلومات مع الشركة العالمية صياغة برنامج تحت مسمى "برنامج آي بي إم لمهارات المستقبل"، يتيح الاستفادة من المبادرتين التي أطلقتهما آي بي أم للتحول الرقمي؛ "IBM Skills Academy "و "IBM Digital - Nation Africa"، اللذان يستهدفان منح آلاف الشباب في أفريقيا الدعم التكنولوجي والتعليمي من خلال إتاحة منصة رقمية تمكنهم من تطوير مهاراتهم الرقمية بالإضافة إلى إطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة مما يخلق ميزة تنافسية في سوق عمل تكنولوجيا المعلومات.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الطرفين لتعزيز جهودهم التنموية، ولاسيما في مجال تنمية الكوادر والتدريب على مهارات المستقبل التي تتمثل في أحدث التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وغيرها من التخصصات التكنولوجية الحديثة.



وفي نفس السياق، تضمنت اتفاقية الشراكة التي وقعها معهد تكنولوجيا المعلومات مع الشركة صياغة برنامج تحت مسمى " IBM لمهارات المستقبل"، يتيح الاستفادة من المبادرتين التي أطلقتهما الشركة للتحول الرقمي؛ "IBM Skills Academy و "IBM Digital - Nation Africa"؛ اللذان يستهدفان منح آلاف الشباب في أفريقيا الدعم التكنولوجي والتعليمي من خلال إتاحة منصة رقمية تمكنهم من تطوير مهاراتهم الرقمية بالإضافة إلى إطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة مما يخلق ميزة تنافسية في سوق عمل تكنولوجيا المعلومات.



وتأتى هذه الاتفاقية لتعزيز جهود الطرفين لتنمية المهارات والتدريب على تكنولوجيات المستقبل، مُستهدفة إعداد قاعدة من المدربين من خلال أفرع المعهد بالقاهرة والصعيد والدلتا وكذلك قناة السويس في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة الإدراكية والحوسبة السحابية وتحليل البيانات؛ على أن يقوم أفضل المدربين بنشر التدريب بين الشباب.



جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي ليكمل مسيرة عمل مشترك بين المعهد والشركة من خلال تنفيذ مسابقات (هاكاثون) متخصصة وورش عمل وتدريب احترافي ومكثف في تحليل البيانات، إنترنت الأشياء، أمن المعلومات وغيرها، للشباب من طلبة وخريجي الجامعات وأيضا الشركات الصغيرة، وكذلك التعاون الذي تم مؤخرا في مجال إتاحة هذه التكنولوجيات عبر منصات التعلم الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية ليتم إتاحته عبر منصة المعهد وأيضاً عبر منصة IBM Digital Nation Africa.



