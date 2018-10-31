اجتماعات جزائرية نيجيرية حول خط الغاز بين البلدين

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - عقدت الدورة الرابعة للجنة الثنائية المشتركة بين الجزائر ونيجيريا برئاسة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونظيره النيجيري جيفري أونياما.



وفق البيان الصادر عقب الاجتماع فقد اتفق الجانبان علي ضرورة ان يدخل خط أنابيب الجزائر- نيجيريا الذي يربط الجزائر بأبوجا والذي تم الاتفاق علي انشائه منذ الثمانينات حيز التنفيذ.



و تصف اللجنة المشتركة وفق البيان الختامي للمباحثات هذا المشروع بالكبير و ذو أهمية حاسمة لكلا البلدين" ، مضيفًا أن الحكومتين "جددتا التزامهما بإكماله لصالح شعوبهم وشعوبهم في المنطقة دون الإقليمية ".



يذكر أن الجزائر وأبوجا قد قررا إنشاء مجموعة عمل ستعقد اجتماعها الأول في الربع الأول من عام 2019 لتقييم تقدم المرحلة النهائية.



لم يحظ مشروع أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري ببداية سهلة حيث تم استبداله بآخر ، يربط نيجيريا بالمغرب. بيد إن إعادة تنشيط التعاون بين الجزائر وأبوجا في هذا المجال لا يطمئن الرباط ، التي لديها بالفعل علاقات مضطربة نسبيا مع نيجيريا ، التي تستضيف سفارة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .



تشير صحيفة L'Expression الجزائرية أن المحادثات المغربية-النيجيرية الأخيرة ناقشت "الصعوبات التقنية الهائلة" للمشروع المغربي النيجيري ، خاصة بسبب المسافة الطويلة التي يقطعها.



تؤكدالصحيفةانه بالنسبة للجزائر ، يكفي ربط خط أنابيب الغاز بين الجزائر ونيجيريا عبر الصحراء الجزائرية و الذي يعمل بالفعل" .



بالإضافة إلى ذلك ، وقعت نيجيريا على ثمانية اتفاقات تعاون مع الجزائر في نهاية الدورة الأخيرة للجنة المشتركةمما يعني ان الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة في جدوى خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري.



