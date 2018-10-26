اتفاقيات تمويل بـ270 مليون يورو بين تونس والمفوضية الأوروبية

انسامد - 26 اكتوبر - تشرين الاول - وقّعت تونس والمفوضية الأوروبية 4 اتفاقيات تحصل بمقتضاها تونس على تمويل في مجالات مختلفة بقيمة 270 مليون يورو. تمول هذه الاتفاقيات برامج دعم حول تنافسية المؤسسات والصادرات، بقيمة 90 مليون يورو، وأخرى تتعلق بدعم الإصلاح القضائي بقيمة 60 مليون يورو. وتشمل الاتفاقيات الموقعة ايضا برنامج دعم الطاقة بقيمة 50 مليون يورو، والبرنامج الخاص بدعم الإصلاح الضريبي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بـ70 مليون يورو.



وجرى توقيع الاتفاقيات بقصر الرئاسة بقرطاج، بحضور الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والمفوض الأوروبي جان كلود يونكر.



