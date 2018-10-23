التن المغرب تعمل علي توفير 550 فرصة عمل في 2020

انسامد - 23 اكتوبر - تشرين الاول - افتتحت مجموعة التن المتخصصة في الاستشارات الهندسية والتقنية مركزًا مخصصًا لهندسة السيارات في الرباط.. وستشمل هذه المرحلة الجديدة برنامجين احدهما للتدريب و الثاني للتأهيل المهني.



بعد افتتاح فرع "السيارات وأنظمة الطيران " في فاس في مايو 2017 ، تستعد مجموعة "ألتن" لإطلاق ما يسمى "مركز التسليم " في الرباط حيث يهدف هذا المركز الجديد ليس فقط إلى خلق فرص عمل ، ولكن أيضا لزيادة مهارات المهندسين في قطاع السيارات في المغرب.



يعمل فرع الشركة بالمغرب علي مضاعفة قوتها العاملة من خلال توفير 550 وظيفة إضافية بحلول عام 2020 ، خاصة في قطاع السيارات. تخصص الشركة برنامجها المسمي "Alten Boost" لتشغيل شباب الخريجين االحاصلين علي شهادة البكالوريا + 5 الذين يرغبون في إعادة تأهيل مهاراتهم من خلال اتباع برنامج للتدريب بالتناوب.



يقول أمين زروق، مدير شركة ألتن المغرب انه يتخرج سنويا اعداد كبيرة من المهندسين الحاصلين علي شهادة البكالوريا + 5 ، لكننا مع ذلك لا نجد المهارات التي تتناسب مع التخصصات المطلوبة و احتياجات السوق. " و يقول انه يتم ابرام عقد سنوي ينتظم بمقتضاه الشباب الذين يتم اختيارهم في دورات بمعدل مرة كل أسبوعين في الجامعة الأورو-متوسطية في فاس. و يؤكد زروق ان الفصل الاول من هذا البرنامج التجريبي المدعوم من وزارة الصناعة و الذي يضم 20 شخصًا سيبدأ اول نوفمبر وهو يمنح درجة الماجستير في الهندسة مشيرا الي ان "هذه فكرة رائدة و سيتم تطبيقها علي نطاق واسع" .



ويقول أمين زروق سنقوم بتشغيل مجموعات الشباب تدريجيا في مشاريعنا فهم يمثلون قوة دفع تسمح لنا بسد ما لا يقل عن 20٪ من التخصصات المطلوبة.



في نفس الوقت ، أطلقت ألتن المغرب برنامج "الترقية" المخصص لدعم موظفيها ، الذين لا يتجاوز متوسط أعمارهم 26 سنة.. وهو عبارة عن برنامج للتعليم المستمر موجه بشكل رئيسي للفنيين الحاصلين علي البكالوريا والذين يرغبون في إعادة توجيه حياتهم المهنية نحو الهندسة. يقول زروق ان هذا البرنامج يتوقف بشكل رئيسي على إمكانيات الشخص ، فإنه يتم توجيهه إلى تخصصات معينة مثل مهندس محرك ، مهندس اختبار ومهندس تصديق أو لوجستي ،"و يضيف انه يجري حاليا مفاوضات كاملة مع الجامعة الأورو-متوسطية في فاس لتطوير مختبر أبحاث خارجية بالتعاون مع نظام داسو و PSA وقد وقعت المجموعة مذكرة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله واتفاقية مع الجامعة الأورو-متوسطية كما تم افتتاح "ألتن تكنوبول" ، وهو مبنى جديد مخصص للعمل الهندسي العملي لكلية العلوم التقنية ، في شهر أبريل الماضي ، وهي فترة يتم خلالها تطوير العديد من برامج التدريب الداخلي للطلاب.



