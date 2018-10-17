مصروبنك الاستثمارالأوروبى يوقعان اتفاقا بقيمة 214 مليون يورو

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين الاول - وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبى اتفاقا للمساهمة فى دعم البنية الأساسية من خلال الاستثمار فى مشروع مصرف كيتشنر بقيمة 214 مليون يورو.



وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في بيان اليوم أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقعت على الاتفاق مع فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، خلال زيارتها إلى لوكسمبورج.



ويأتي الاتفاق تأكيدًا على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي .



وقالت الدكتورة سحر نصر إن هذا المشروع يحظى بدعم من مؤسسات التمويل الدولية حيث يساهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 148.3 مليون يورو، ومنحة مقدمة من مرفق الاستثمار لدول الجوار بمبلغ 46 مليون يورو، لتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع نحو 400 مليون يورو.



واوضحت الوزيرة أن المشروع يقوم على ثلاثة محاور، وهى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن اعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة واحدة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية، وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لنحو 11 مليون مواطن في 180 قرية فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها بشكل آمن فى الرى والزراعة. ووفقا للبيان، أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك حريصة على دعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي ودعم البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.



وأوضح أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة فيما يتعلق بحماية وتحسين البيئة الطبيعية والحضرية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليار يورو، وساهمت في تمويل أكثر من 90 مشروعا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ويعد مصرف " كتشنر " أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويصب مختلف ما يحمله من مخلفات صرف صحى وصناعي ناتجة عن مصانع المحلة الكبرى وكفر الزيات وطنطا وبسيون والدقهلية وكفر الشيخ ببحيرة البرلس التي تبلغ مساحتها 110 الاف فدان.



ومنذ عام 2006 تعمل الحكومة على حل أزمة مصرف كتشنر،الذي يهدد صحة ما يقرب من 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث، ويطلق عليه سكان محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ مصرف الموت، ويُلقى من 20 إلى 80 متراً مكعباً من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية في بحيرة البرلس.



