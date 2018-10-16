مصر:توقيع مذكرة بـ 40 مليون دولار لإنتاج مشتقات الميثانول

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين الاول - شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، توقيع المذكرة الخاصة بإجراءات تمويل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بما يتراوح بين 35-40 مليون دولار بين شركة السويس لمشتقات الميثانول والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية التمويل النهائية خلال الفترة القادمة.



وأكد الملا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا التوقيع يعد دفعة قوية لهذا المشروع الحيوي الذي يمثل حلقة جديدة تمت إضافتها إلى صناعة البتروكيماويات المصرية لتوفير منتجات حيوية يحتاجها السوق المحلي، حيث أن توقيع خطاب التفويض ومذكرة الشروط والأحكام مع شركة "أبيكورب" لتمويل المشروع يتسق مع استراتيجية الوزارة بضرورة تنويع مصادر التمويل الخاص بمشروعاتها مما له أثر إيجابي في تخفيض الضغط على العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.



وأضاف الوزير أن وزارة البترول لديها توجه واضح في تطوير صناعة البتروكيماويات المصرية وزيادة استثماراتها وعوائدها على الدولة، لما تمثله من قيمة مضافة للثروات البترولية، في ظل ما تحقق من اكتشافات غازية كبرى يتم تنميتها لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وقع المذكرة المهندس جودت الصادق رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول ونيكولاس ثيفينوت نائب رئيس الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).



من جانبه، أشار المهندس جودت الصادق إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ حوالي ٦٠ مليون دولار يتم تمويل ٤٠% منها عن طريق كبار المساهمين من أصحاب رأس المال و٦٠% منها عن طريق القروض الخارجية الميسرة.



وأضاف أنه سيتم إقامة المشروع على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع داخل الأرض المخصصة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط وذلك لقربها الشديد من مصادر إنتاج المواد الخام والمرافق وتسهيلات الإنتاج والأسواق المحلية المستهدفة علاوة على سهولة التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية عن طريق ميناء دمياط والذي يمر من خلاله معظم خطوط الشحن العالمية.



ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج ١٨ ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد تركيز ٨٥ المستخدمة في صناعة الأسمدة و٣٤ ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد تركيز ٦٥ المستخدمة في صناعة المواد اللاصقة، و ٢٦ ألف طن من النفتالين فورمالدهيد المسلفن المستخدم في صناعة الخرسانة الجاهزة، اعتمادا علي البتروكيماويات المنتجة محلياً كالميثانول المنتج بشركة إيميثانكس بكمية ٣٠ ألف طن سنويًا واليوريا المنتجة بشركة موبكو بكمية ٢٤ ألف طن سنويًا والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية بكمية ٨ آلاف طن سنوياً وحمض الكبريتيك المركز المنتج بشركة أبو زعبل للكيماويات بكمية ٩ آلاف طن سنويًا، بالإضافة إلي توفير المرافق وتسهيلات الإنتاج عن طريق شركة إيميثانكس وميناء دمياط.



