اليونيدو تنظم مؤتمرا حول استدامة القطن المصري

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - في إطار "مشروع القطن المصري"، عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو مؤتمرا يوم الأثنين 1 أكتوبر في القاهرة.



وذكرت مصادر لوكالة أنباء أنسا الايطالية أن المؤتمر تناول موضوعات رئيسية متعلقة بتطوير واستدامة الغزل والنسيج والاستثمار في إنتاج القطن المصري طويل التيلة و فائق الظول، بالإضافة إلى أهمية برامج تطوير التعليم على طول سلسلة الانتاج وإعادة القطن المصري في سوق التنافس العالمي.



ومتابعة لنجاح يوم حصاد القطن الذي عقد في محافظة دمياط الاحد 30 سبتمبر، استضاف المؤتمر ضيوفا رئيسيين بما فيهم معالي الوزير .د .عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيدة جيوفانا سيجلي مديرة اليونيدو وممثلها الإقليمي، سعادة السفير جيانباولو كانتيني سفير إيطاليا في مصر، معالي الوزير أ .هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة داليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة. وقالت اليونيدو في بيان لها "هذا المشروع مثال على الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والعام والأمم المتحدة. مع هذا المستوى من المشاركة من القطاع الخاص، يكون من الأسهل تحقيق القيمة المضافة". وقالت السيدة سيجلي، مديرة اليونيدو، "إن عامل الاستدامة اساسي للمستقبل وليست إضافة إلى أعمالنا". وأضاف البيان أن الاستدامة ، والتتبع ، والشفافية هي العناصر الرئيسية الثلاثة التي يتطلبها السوق من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن هذه هى الرسالة الرئيسية التى تنقلها كبرى شركات الغزل والنسيج العالمية المشاركة فى المؤتمر وشجعت دعم القطن المصري ليعود إلى الاسواق العالمية. وذكر معالي وزير الزراعة الدكتور أبو ستيت السادة الحضور بأهمية محصول القطن وبالمجهودات المبذولة لزيادة المساحة المنزرعة من 226 الف فدان إلى 336 الف فدان هذا العام.



كما صرح معالى وزير قطاع الأعمال العام السيد طارق توفيق بأن خطة الوزارة هى تحديث شركات الحليج والغزل والنسيج لتكون قادرة على إنتاج كل من المنتجات المتميزة عالية الجودة وكذلك المنتجات الاقتصادية وذلك لأهمية كل من السوقين المحلى والعالمى. وأكد المؤتمر على أهمية الحفاظ على جودة القطن وتحسينه من خلال خفض التلوث، والاستثمار في أبعاد الاستدامة لسلسلة الإنتاج، مع التركيز على بناء القدرات والعمالة وفرص المشاريع للشباب.



كذلك يستفيد مشروع القطن المصري الذي تنفذه اليونيدو من مبادرة cottonforlif وهى مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل شركة فيلمار للنسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وممثلي القطاع الخاص في مجال القطن والغزل والنسيج؛ بالتمويل من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. يبحث مشروع القطن المصري تعزيز القدرة التنافسية والطلب من قبل الأسواق الدولية، ويضع المشروع أولوية لجوانب الأستدامه والشمولية والقيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري الطويل وفائق الطول. وشارك في هذه المباردة 4 شركات إيطالية وهي Filmar، Albini Group ،Calzedonia و Camozzi Digital