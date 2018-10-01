المغرب بطل الرواية في يوم ' النخبة ' بميلانو

أنسامد / ميلانو في 1 أكتوبر / تشرين الاول يشارك برنامج ' إيليت ' - نخبة - المغرب في أول مؤتمر دولي في ميلانو مكرس لشبكة عالمية من الشركات . وتدعم هذه المنصة النمو الديناميكي للشركات عبر البلاد ، و تساعدها على الابتكار و خلق الوظائف و قيادة النمو الاقتصادي . وتعد الشركات الديناميكية والطموحة الصغيرة والمتوسطة الحجم هي مفتاح مستقبل الإزدهار الاقتصادي في المغرب ، و تسهم في خلق فرص جديدة للعمالة و النمو الاقتصادي في كل من الدول المتقدمة و النامية ، و ذلك وفقا لما قاله المشاركون في ' يوم النخبة في ميلانو ' و الذي يشارك فيه - ضمن آخرين - كريم حاجي الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية في الدار البيضاء . و مجموعة ' إيليت ' أو النخبة - التي تم إطلاقها عام 2012 - هي برنامج تابع لسوق الأوراق المالية في لندن - وهو برنامج فريد من نوعه يعمل على دعم الشركات و زيادة رؤوس الأموال والتي تساعد الشركات الدولية الصغيرة و متوسطة الحجم و إعدادها للأستثمار الخارجي ، بهدف دعم المراحل التالية من تطويرها و الوصول إلى الأسواق الكبرى . ويضم مجتمع ' إيليت ' أكثر من 900 شركة من 32 دولة ، و هي تضخ أكثر من 64 مليار يورو من العائدات المجمعة كما أنها توظف أكثر من 400 ألف شخص في جميع أنحاء العالم . و تعد ' إيليت ' شبكة عالمية بوجود شركاء من أنحاء أوربا و الولايات المتحدة و الهند والصين و أمريكا الجنوبية و أفريقيا . وقد تم إطلاق ' إيليت ' بنجاح في المغرب من خلال 'سوق الأوراق المالية بالدار البيضاء ' و تمثل أول إطلاق لنموذج النخبة المرخص للتبادل خارج أوربا . وعلى مدى عامين ومنذ بداية عملها ، فقد إنضمت للبرنامج نحو 60 شركة حتي الآن ، وهو ما يشكل مقارنة إيجابية مع وجود 70 شركة مدرجة بسوق الأوراق المالية في الدار البيضاء ، وهى المسئولة عن تطوير وإنشاء الشركات و ذلك بدعم قوي من فريق مجموعة 'إيليت ' بسوق الأوراق المالية في لندن . وفي أعقاب نجاح برنامجها في المغرب ، وقعت مجموعة ' إيليت ' وسوق الأورق المالية في الدار البيضاء اتفاق تعاون مع البورصة الإقليمية للضمان العقارى بهدف دعم إطلاق برنامج 'إيليت' عبر اتحاد غرب أفريقيا الإقتصادى و النقدي . و كجزء من الاتفاق تشارك سوق الأوراق المالية في الدار البيضاء و بدعم من برنامج ' إيليت ' ، المعلومات و الخبرات مع ممثلي البورصة الإقليمية ، كما تقوم بإرشادهم عن أفضل طرق تطبيق برنامج ' إيليت ' و دعم علامته التجارية محليا .



وتضم البورصة الإقليمية للضمان العقاري كل من : بنين و بوركينا فياسو غينيا بيساو و كوت ديفورا و مالي ، والنيجر و السنغال و توجو . وقال لوكا بيرانو الرئيس التنفيذ لبرنامج إيليت ' : " نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع سوق الأوراق المالية في الدار البيضاء ، حيث أنه و خلال عامين فقط أصبحت مجموعة الشركات المغربية في مجموعتنا العالمية تمثل ثالث أكبر كتلة من بلد واحد بعد إيطاليا و المملكة المتحدة . كما أن النجاح المتواصل في الإقليم من شأنه التأكيد على صحة نموذج الدعم و تعزيز طموح المغرب في أن تصبح مركز إفريقيا رائدا للاستثمار " .



وأضاف " على مدار العامين الماضيين رحب مجتمع ' إيليت ' المغرب ب 57 شركة محلية ، ليس في الدار البيضاء فقط و لكن في مدن أخرى مثل الرباط و تمارة و مراكش و برشيد و الجديدة و غيرها وهذه الشركات تمثل 20 قطاعا و تحقق نحو 1.3 مليون يورو كإجمالى عائدات و وتوظف أكثر من 14 ألف شخص " . وأختتم بيرانو بقوله " المغرب هي وجهة استثمارية رائدة في أفريقيا بسبب عدة عوامل مثل رأس المال الاجتماعى القوي و الموقع الجغرافي الاستراتيجي ، وزيادة معدل النمو و الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها ، و لذلك فإن نجاح استراتيجيتنا مع سوق الأوراق المالية بالدار البيضاء هو دليل على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تقدمها هذه القارة " .



