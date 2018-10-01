المغرب بطل الرواية في يوم ' النخبة ' بميلانو

أنسامد / ميلانو في 1 أكتوبر / تشرين الاول
يشارك برنامج ' إيليت ' - نخبة - المغرب في أول مؤتمر دولي في
ميلانو مكرس لشبكة عالمية من الشركات . وتدعم هذه المنصة النمو
الديناميكي للشركات عبر البلاد ، و تساعدها على الابتكار و خلق
الوظائف و قيادة النمو الاقتصادي .
وتعد الشركات الديناميكية والطموحة الصغيرة والمتوسطة الحجم هي
مفتاح مستقبل الإزدهار الاقتصادي في المغرب ، و تسهم في خلق فرص
جديدة للعمالة و النمو الاقتصادي في كل من الدول المتقدمة و
النامية ، و ذلك وفقا لما قاله المشاركون في ' يوم النخبة في
ميلانو ' و الذي يشارك فيه - ضمن آخرين - كريم حاجي الرئيس
التنفيذي لسوق الأوراق المالية في الدار البيضاء .
و مجموعة ' إيليت ' أو النخبة - التي تم إطلاقها عام 2012 - هي
برنامج تابع لسوق الأوراق المالية في لندن - وهو برنامج فريد من
نوعه يعمل على دعم الشركات و زيادة رؤوس الأموال والتي تساعد
الشركات الدولية الصغيرة و متوسطة الحجم و إعدادها للأستثمار
الخارجي ، بهدف دعم المراحل التالية من تطويرها و الوصول إلى
الأسواق الكبرى .
ويضم مجتمع ' إيليت ' أكثر من 900 شركة من 32 دولة ، و هي تضخ
أكثر من 64 مليار يورو من العائدات المجمعة كما أنها توظف أكثر من
400 ألف شخص في جميع أنحاء العالم . و تعد ' إيليت ' شبكة
عالمية بوجود شركاء من أنحاء أوربا و الولايات المتحدة و الهند
والصين و أمريكا الجنوبية و أفريقيا .
وقد تم إطلاق ' إيليت ' بنجاح في المغرب من خلال 'سوق
الأوراق المالية بالدار البيضاء ' و تمثل أول إطلاق لنموذج النخبة
المرخص للتبادل خارج أوربا . وعلى مدى عامين ومنذ بداية عملها ،
فقد إنضمت للبرنامج نحو 60 شركة حتي الآن ، وهو ما يشكل مقارنة
إيجابية مع وجود 70 شركة مدرجة بسوق الأوراق المالية في الدار
البيضاء ، وهى المسئولة عن تطوير وإنشاء الشركات و ذلك بدعم قوي
من فريق مجموعة 'إيليت ' بسوق الأوراق المالية في لندن .
وفي أعقاب نجاح برنامجها في المغرب ، وقعت مجموعة ' إيليت ' وسوق
الأورق المالية في الدار البيضاء اتفاق تعاون مع البورصة
الإقليمية للضمان العقارى بهدف دعم إطلاق برنامج 'إيليت' عبر اتحاد
غرب أفريقيا الإقتصادى و النقدي . و كجزء من الاتفاق تشارك سوق
الأوراق المالية في الدار البيضاء و بدعم من برنامج ' إيليت ' ،
المعلومات و الخبرات مع ممثلي البورصة الإقليمية ، كما تقوم
بإرشادهم عن أفضل طرق تطبيق برنامج ' إيليت ' و دعم علامته
التجارية محليا .
وتضم البورصة الإقليمية للضمان العقاري كل من : بنين و بوركينا
فياسو غينيا بيساو و كوت ديفورا و مالي ، والنيجر و السنغال و توجو
.
وقال لوكا بيرانو الرئيس التنفيذ لبرنامج إيليت ' : " نحن فخورون
للغاية بشراكتنا مع سوق الأوراق المالية في الدار البيضاء ، حيث
أنه و خلال عامين فقط أصبحت مجموعة الشركات المغربية في مجموعتنا
العالمية تمثل ثالث أكبر كتلة من بلد واحد بعد إيطاليا و المملكة
المتحدة . كما أن النجاح المتواصل في الإقليم من شأنه التأكيد على
صحة نموذج الدعم و تعزيز طموح المغرب في أن تصبح مركز إفريقيا
رائدا للاستثمار " .
وأضاف " على مدار العامين الماضيين رحب مجتمع ' إيليت ' المغرب
ب 57 شركة محلية ، ليس في الدار البيضاء فقط و لكن في مدن أخرى مثل
الرباط و تمارة و مراكش و برشيد و الجديدة و غيرها وهذه الشركات
تمثل 20 قطاعا و تحقق نحو 1.3 مليون يورو كإجمالى عائدات و وتوظف
أكثر من 14 ألف شخص " .
وأختتم بيرانو بقوله " المغرب هي وجهة استثمارية رائدة في أفريقيا
بسبب عدة عوامل مثل رأس المال الاجتماعى القوي و الموقع الجغرافي
الاستراتيجي ، وزيادة معدل النمو و الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وغيرها ، و لذلك فإن نجاح استراتيجيتنا مع سوق الأوراق المالية
بالدار البيضاء هو دليل على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تقدمها
هذه القارة " .