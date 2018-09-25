إير كايرو تنقل 290 ألف سائح بزيادة 50% عن العام الماضى

انسامد - 25 سبتمبر - ايلول - أعلنت شركة " إير كايرو " أنها نقلت 290 ألف سائح من 13 دولة أوروبية على متن 2000 رحلحة جوية من يناير الماضى حتى أغسطس بزيادة 50 % عن نفس الفترة من العام الماضى ..



جاء ذلك فى بيان أصدرته وزارة الطيران المدنى..وذكر البيان : "فى إطار توجيهات الفريق "يونس المصرى" وزير الطيران المدنى بقيام شركات الطيران الوطنية ببذل كافة الجهود الممكنة للعمل على سرعة إستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وفى ظل التعاون المثمر الحالى بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة، قامت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران بتكثيف رحلاتها هذا العام إلى مناطق الجذب السياحية فى مصر من ١٣ دولة أوروبية هى إيطاليا، ألمانيا، بولندا، النمسا، التشيك، المجر، صربيا، أرمينيا، الدنمارك، النرويج، جورجيا، سلوفاكيا وفرنسا ..



و يقول البيان أن الشركة قامت بنقل عدد ٢٩٠ ألف سائح على متن ٢٠٠٠ رحلة جوية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى، وذلك بزيادة قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة خلال عام ٢٠١٧.



يذكر أن شركة إير كايرو تسير رحلات أسبوعية منتظمة وعارضة إلى ٢٦ مدينة أوروبية وذلك من والى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم