زيادة صادرات مجلس التعاون الخليجي من الاسمدةالكيماوية

أنسامد - 17 سبتمبر /أيلول/ - ذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن صادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأسمدة الكيماوية بلغت 20.4 مليون طن في العام 2017 بنسبة نمو بلغت 5.3 في المائة عن العام السابق وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 6 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2017.



ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن تقرير للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا " أن قطاع الأسمدة قطاع تصديري بامتياز في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن الشركات الخليجية تصدر إنتاجها إلى 80 دولة حول العالم، وتحتل كل من الهند والبرازيل والولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى في لائحة البلدان المستوردة.



ووفقا للتقرير، تشكل حصة القارة الآسيوية 55 في المائة من إجمالي الصادرات في العام 2017 تبعتها أمريكا الجنوبية "بنسبة 21 في المائة " ومن ثم أمريكا الشمالية "بنسبة 15 في المائة " وأخيرا أفريقيا "بنسبة 7 في المائة".



و أوضح الدكتور عبدالوهاب السعدون - أمين عام " جيبكا" أنه على الرغم من استمرار تزايد الإجراءات الحمائية في السوق العالمي فقد حققت صادرات منطقة الخليج العربي من الأسمدة رقما قياسيا جديدا في العام 2017 مثبتة بذلك موقعها كمركز عالمي معترف به لإنتاج وتصدير الأسمدة .



