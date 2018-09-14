تونس: مشروعات شراكة بين القطاع العام والخاص

أنسامد - 14 سبتمبر /أيلول/ - طرحت الحكومة التونسية مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والنقل وغيرهما، بقيمة 13 مليار دينار أي ما يعادل 4.7 مليار دولار. وقالت الحكومة التونسية في بيان لها، أنه من المقرر الكشف عن تفاصيل 33 مشروعا كبيرا خلال المنتدى رفيع المستوى حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" المزمع تنظيمه يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018. وأوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن هذا المنتدى الذي يسجّل حضور 1000 مشارك منهم حوالي 250 من ممثلي المجموعات والشركات الدولية الكبرى والبنوك والصناديق الإستثمارية العالمية إلى جانب عدد من كبار المستثمرين التونسيين والدوليين، وممثلين عن الإدارة التونسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، سيركّز في أعماله على 33 من المشاريع الكبرى.



وأكّد أنّ هذا الموعد الهامّ سيكون فرصة لحضور 350 بلدية تمّت دعوتها للإستفادة من التجارب الناجحة التي ستعرض خلال المنتدى، وخاصّة الانتفاع بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار إنجاز المشاريع المتصلة بدعم اللامركزية وتركيز مؤسسات الحكم المحلّي.



وقال زياد العذاري: " المنتدى هدفه الرفع من نسق النموّ عبر اعتماد آليات جديدة، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والدولي في إنجاز المشاريع الكبرى"، منوها أن المنتدي يهدف أيضا للتخفيف من الأعباء على المالية العموميّة، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن".



وأضاف "تنظيم المنتدى يأتي في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى صيغة نموّ من نوع جديد لإستيعاب طلبات الشغل الإضافية، تحتاج لإرساء استراتيجية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع كبرى لها القدرة على إعادة هيكلة الفضاء الاقتصادي، تحتاج صيغة جديدة للشراكة تسمح بتمويل مشاريع وطنية كبرى يشارك فيها القطاع الخاص.



تعليق الصورة: رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد