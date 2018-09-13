شرم الشيخ تستضيف منتدى(أفريقيا 2018) ديسمبر المقبل

أنسامد - في 13 سبتمبر /أيلول/ - تستضيف مدينة شرم الشيخ يومي الثامن والتاسع من ديسمبر المقبل فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى أفريقيا 2018 والذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة الكوميسا بالتعاون مع وزارة الاستثمار المصرية، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويشارك فيه أكثر من 1000 شخصية قيادية في القارة الأفريقية والعالم، بينهم رؤساء وزعماء ورؤساء وزراء ووزراء أفارقة بالإضافة إلى مسئولين من منظمات دولية كبرى .



وذكر المنتدى - على موقعه الإلكتروني اليوم - أن الهدف الرئيسي لعقد المنتدى يتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية من خلال زيادة تدفقات الاستثمار والتجارة البينية والجهود المبذولة لإنشاء أكبر تكتل تجاري في العالم يضم 2ر1 مليار نسمة، كما سيركز المنتدى هذا العام على دور رواد الأعمال من الشباب في النهوض بالقارة الأفريقية، كما سيخصص جدول أعماله عدة حلقات نقاشية حول تمكين المرأة في القارة الأفريقية بالإضافة إلى احتفالية خاصة بها.



وأضاف المنتدى - الذي يعد أكبر تجمع اقتصادي سنوي في القارة الأفريقية - أن دورة هذا العام تحظى بأهمية إضافية تتمثل في تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019، ما يزيد من أهمية المنتدى الذي سيساعد في صياغة أجندة أفريقيا في عام 2019.



