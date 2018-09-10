وصول رئيس شركة"ليكويد تليكوم"لتنفيذ أكبر شبكة بأفريقيا

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين رجل الأعمال الزيمبابوى "سترايف ماسيوا "المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ايكونت ورئيس مجموعة ليكويد تيليكوم قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الخرطوم فى إطار جولة لبحث تنفيذ أكبر شبكة إتصالات تربط جنوب أفريقيا بشمالها ..



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال " ماسيوا " بمطار القاهرة ان ماسيوا سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات خاصة فى مجال الإتصالات لمتابعة تنفيذ أكبر شبكة إتصالات أرضية بين جنوب أفريقيا وشمالها عبر عدة دول أفريقية حيث تأتى زيارته لمصر فى إطار جولة شملت عدة دول أبرزها السودان وتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الشركة الأفريقية والشركة المصرية للاتصالات WE خلال الاجتماع السنوي للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (Afreximbank) الذى عقد يوليو الماضى فى نيجيريا والتى جاءت بهدف إستكمال شبكة الألياف الضوئية الأرضية الأفريقية التى تمتد من كيب تاون إلى القاهرة ..



وقالت المصادر : تأتى جولة " ماسيوا " لكل من مصر والسودان حاليا فى إطار جهود شركة ليكويد تيليكوم من ربط شبكتها فى السودان بشبكة الشركة المصرية للاتصالاتWE عبر الربط البينى الأرضى بين الشبكتين استكمالًا لشبكة طولها 60 ألف كيلومتر ممتدة من كيب تاون مرورًا بجميع بلاد جنوب ووسط وشرق إفريقيا إلى حدود السودان مع مصر ..



