شركة "إيني" تكشف عن حقل غاز جديد في مصر

أنسامد - 31 أغسطس /آب/ - أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل جديد لإنتاج الغاز الطبيعي، بمنطقة امتياز شرق الأُبيض، الواقعة في صحراء مصر الغربية.



وأوضحت "إيني" في بيان عبر موقعها علي شبكة الانترنت أنه تم حفر بئر الاستكشاف في منطقة جنوب فارميد للتنقيب الواقعة شمال امتياز مليحة، ويصل عمق البئر إلى 17 ألف قدم مكعب، مشيرة إلي أنها عثرت على عدة طبقات حاملة للغاز.



وأشارت الشركة الإيطالية، إلى أن البئر فُتحت للإنتاج محققة 25 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا، ما يؤكد إمكانيات امتياز شرق الأُبيض.



وأضافت الشركة في البيان، أنها بدأت في دراسات لتطوير احتياطيات الغاز، التي يمكن أن تسهم في زيادة إنتاجه من منطقة الصحراء الغربية.



وقالت إيني، إنها تنتج 55 ألف برميل من النفط يوميًا من الصحراء الغربية، من خلال شركة "عجيبة" التي تمتلكها مناصفة مع الهيئة العامة للبترول، وتمتلك عجيبة 100% من حق امتياز شرق الأُبيض.



