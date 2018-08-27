نصف مليار درهم استثمارات صناعية جديدة في أبوظبي

أنسامد - 27 أغسطس / آب / - قال مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن القيمة الاستثمارية للمصانع الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة تصل لـ520 مليون درهم منذ بداية العام الجاري.



وأكد المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، أحمد هلال البلوشي، في بيان له، حرص حكومة أبوظبي على تقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين في القطاع الصناعي من خلال توفير العديد من المزايا والمحفزات التي من شأنها أن تمكنهم من إنجاح استثماراتهم لتشكل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة.



ونقل موقع العين " الإماراتي " عن البلوشي، إن مكتب تنمية الصناعة يحرص على متابعة أداء المصانع الجديدة التي تدخل حيز الإنتاج من خلال الزيارات المتكررة لفريق العمل، بهدف الاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الدعم المناسب وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم وتحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.



جاءت تصريحات البلوشي، خلال جولة ميدانية لمكتب تنمية الصناعة للمصانع الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج العام الجاري في مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة.



ونوه البلوشي، بحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم الاستشارات والدعم الفني لتصدير منتجات هذه المصانع، بما يسهم في تعزيز صادرات الإمارة، وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج والندوات التعريفية للصادرات المحلية بما يمكنها من دخول الأسواق بتنافسية عالية.



