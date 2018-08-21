جي أيه سولار تقدم وحدات البيرك الأكبر مشروع طاقة شمسية

أنسامد - 21 أغسطس / آب / - أعلنت شركة جي أيه سولار كو، وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة المصنعة لمنتجات الطاقة الشمسية العالية الأداء، أنها قدمت وحدات شمسية من النوع بيرك الأحادية بقدرة 3.2 ميغاواط لمشروع مرفق الطاقة الشمسية أرامكس في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل هذا المشروع أكبر مرفق طاقة شمسية على السطح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى تاريخه. وإذ يقع في مدينة دبي اللوجستية، فقد تم بناء هذا المشروع الشمسي على السطح بموجب اتفاق تسليم المفتاح من قبل شركة آي أم جي سولار أف زي إي، وهي شركة تابعة لمجموعة عزت مرجي في الأردن.



وقد أدى التركيز القوي على الجودة والسرعة الممتازة إلى الإكمال الناجح للمشروع. من المتوقع أن يولد مشروع الطاقة الشمسية على السطح هذا 5 ملايين كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يمثل 60٪ من احتياجات منشآت أرامكس من الكهرباء. كما يقلل المشروع من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 3000 طن سنوياً.



وقد زودت جي أيه سولار جميع وحدات البيرك الأحادية المستخدمة في المشروع. جدير بالذكر أن شركة جي أيه سي سولار هي حامل البراءة الأساسي لتكنولوجيا البيرك، وقد صممت منتجات البيرك الخاصة بها لتحمل المناخ في دبي، الذي يتميز بدرجات الحرارة العالية، والإشعاع فوق البنفسجي الكثيف، والرياح العاتية والعواصف الرملية. كما يمكن لهذه الوحدات عالية الأداء مقاومة درجات الحرارة العالية والتآكل في بيئة الرياح والرمال، وزيادة الموثوقية وكفاءة توليد الطاقة، وتوفير ضمان قوي لتعظيم توليد الطاقة من النظام.



وقال السيد تساو بو، نائب رئيس جي أيه سولا ، "نحن ملتزمون بالبحث والتطوير في وحدات الطاقة الشمسية ذات الإنتاج الواسع النطاق والكفاءة العالية. سنستمر في تزويد العملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة مع تعزيز التطوير الصحي والمستدام للصناعة الضوئية."