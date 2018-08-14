مصر:توقيع 3 اتفاقيات جديدة لحفر 15 بئرا جديدا

انسامد - 14 اغسطس / اب / وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل، باستثمارات حوالي 2ر139 مليون دولار و55 مليون دولار منح توقيع لحفر 15 بئراً جديداً .



ووفقا لبيان أصدرته وزارة البترول اليوم الثلاثاء ، فإن الاتفاقية الأولى مع شركتي إيجاس وثروة للبترول وشركة إيني الإيطالية بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط لحفر بئرين بإجمالي استثمارات 105 ملايين دولار، والاتفاقية الثانية بين هيئة البترول وشركتي إيني الإيطالية وإينا نافتا بلين الكرواتية بمنطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية لحفر 9 آبار بإجمالي استثمارات 7ر11 مليون دولار ، بينما الاتفاقية الثالثة فهي بين هيئة البترول وشركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية بمنطقة دلتا النيل (نيدوكو) لحفر 4 آبار بإجمالي استثمارات 5ر22 مليون دولار .



وحسب البيان ، أكد الملا، عقب توقيع الاتفاقيات، أن قطاع البترول مستمر في عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، خاصة وأن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة ولم تبح بعد بكل أسرارها وأن المصداقية في التعامل مع الشركاء الأجانب والالتزام بتعهداتنا تحفزهم لضخ مزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.



