تعاون مصري ايطالي في السكك الحديدية و مترو الانفاق

انسامد - 2 اغسطس / اب - بحث وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني سبل التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق . وقال عرفات - خلال اللقاء الذي عقد اليوم /الخميس/ بحضور مساعد الوزير ومستشاري الوزير للتعاون الدولي ومعاون الوزير للسكة الحديد والمترو - : "إن قطاع النقل في مصر يشهد تطوراً كبيراً في كافة قطاعاته وإن هناك فرصاً استثمارية واعدة في كافة مجالات النقل وخاصة في الأنفاق وخطوط السكك الحديدية الجديدة التي سيتم إنشاؤها".



وأضاف: "أن السكك الحديدية تحظى باهتمام بالغ الأهمية نظراً لأهمية المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً وهي القطاع الذي يتم حالياً تطوير كافة عناصره وتحديثها لتحسين الخدمة المقدمة للركاب".



وناقش الجانبان التعاون في مجال السلامة والأمان في خطوط السكك الحديدية وفي عدد من مشروعات السكك الحديدية التي ستقوم الوزارة بتنفيذها، كما تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال مترو الأنفاق، حيث أوضح الوزير أن هناك فرصا واعدة في هذا المجال أمام الشركات الإيطالية مثل الخط الخامس للمترو الذي يعتبر من أهم الخطوط التي ستقوم بتنفيذها الوزارة.



يذكر أن هناك مشروعات تعاون قائمة مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية تشتمل على تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم والتي تقوم بها شركة (ألستوم) الإيطالية، أعمال الدراسات الاستشارية لتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط بنها/الزقازيق/ الإسماعيلية/بورسعيد وتقوم بها شركة (إيتالفير) الإيطالية وكذلك أعمال الإشراف على تنفيذ تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد بقيمة عقد 3 ملايين يورو وتقوم بها شركة (إيتالفير) الإيطالية.



