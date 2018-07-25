(SDIC) الصينية تستحوذ على حصة في البوتاس الأردنية بـ502مليون

أنسامد - 15 يوليو/تموز/ - تنوي (SDIC) الصينية شراء حصة نسبتها 28٪ في (Arab Potash Company) الأردنية، مقابل 502 مليون دولار. وستستحوذ شركة الاستثمار الصينية المملوكة للدولة على حصتها من (Nutrien) الكندية، في صفقة ستشهد بيع شركة الأسمدة الكندية لكامل حصتها في (Arab Potash).



في حين تنفذ (SDIC) الصفقة التي لا تزال في طور الإجراءات التنظيمية، من خلال شركتها الفرعية التابعة (SDIC Mining Investment Co). ومن المتوقع إتمامها بحلول الربع الأخير من هذا العام، وفقاً لبيان صادر عن (Nutrien).



وستضاف حصة (SDIC) في هذه الشركة إلى محفظة استثمارية، تشمل مشروعات في الطاقة والمعادن والخدمات المالية. في الوقت الذي تعد فيه الصين مستهلكًا رئيساً لأسمدة البوتاس والسوق الأهم لـ(Arab Potash). قبل ذلك، في عام 2013، وقعت (Arab Potash) عقداً لبيع 600 ألف طن من الأسمدة سنوياً إلى (Sinofert) الصينية. كما جددت الشركتان هذا العقد منذ عامين، لتكون (Sinofert) الوكيل الوحيد للشركة لبيع البوتاس في الصين.



تأسست (Arab Potash) في عام 1956 بوصفها شركة مساهمة عامة- عربية، لاستخراج البوتاس من معادن البحر الميت. وبعد عامين منحت الحكومة الأردنية الشركة حقوقًا حصرية لاستخراج المعادن من البحر الميت ومعالجتها وتسويقها حتى عام 2058. بالإضافة إلى عمليات استخراج البوتاس، تستثمر أيضًا في العديد من الصناعات التكميلية المتعلقة بأملاح البحر الميت ومعادنه، بما فيها نترات البوتاسيوم والبرومين وغيرها من المشتقات.



وفي عام 2017، أفادت الشركة بأنها حققت إيرادات تشغيلية بـ595 مليون دولار، لتصبح ثامن أكبر منتج للبوتاس في العالم من حيث حجم الإنتاج، والمنتج الوحيد للبوتاس في العالم العربي، حسب موقع الشركة الإلكتروني.



