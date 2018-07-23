إير كايرو تدشن خطا جديدا بين إيطاليا وشرم الشيخ في أكتوبر

انسامد - 23 يوليو / تموز - أعلنت شركة " إير كايرو " تدشين خط طيران جديد بين مطارى بولونيا بإيطاليا وشرم الشيخ بداية من 28 أكتوبر القادم لتنشيط حركة السياحة الإيطالية إلى المنتجعات السياحية بمصر خلال الفترة القادمة ..



صرحت مصادر مطلعة بشركة " إير كايرو " : سيتم تدشين الخط الجديد بمعدل رحلة طيران كل أحد سيتم زيادتها فيما بعد فى حالة زيادة الإقبال على هذا الخط حيث تعد المنتجعات السياحية المصرية فى شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية من أهم الوجهات التى يفضلها السائح الإيطالى بدول المنطقة وأنه يتم تقديم كل التسهيلات لشركات السياحة الإيطالية لتنشيط حركة السياحة إلى مصر فى الفترة القادمة .. تعد شركة إير كايرو من شركات الطيران الإقتصادى وتركز على رحلات بين مختلف مطارات مصر وعدة دول عربية وأوروبية خاصة إيطاليا حيث كان خط ميلانو والإسكندرية آخر الخطوط الجديدة التى دشنتها فى 30 أبريل الماضى ..



