حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا775ر2 مليار دولار

أنسامد - 21 يوليو/تموز/ - أفاد المكتب التجاري الروسي أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا في أول خمسة أشهر من هذا العام 2018 بلغ 775ر2 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 5ر31 في المائة بالمقارنة عن نفس الفترة من عام 2017 .



وأوضح المكتب التجاري الروسي في بيان اليوم (السبت) أن قيمة الصادرات الروسية لمصر بلغت 418ر2 مليار دولار في أول خمسة أشهر من هذا العام بزيادة تقدر بحوالي 3ر32 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي ، في حين وصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 5ر26 في المائة .



وأضاف أن الصادرات الروسية لمصر تشمل الحبوب بقيمة 7ر804 مليون دولار (تمثل 33% من جملة الصادرات) والوقود المعدني بقيمة 3ر399 مليون دولار (5ر16%) والمعادن بـ 5ر280 مليون دولار (6ر11 في المائة) والنحاس بقيمة 1ر169 مليون دولار (7%) والطائرات بقيمة 8ر167 مليون دولار (9ر6 %) .



وأشار إلى أن الصادرات المصرية لروسيا تضمنت الفاكهة بقيمة 5ر164 مليون دولار ( تمثل 2ر46 % من جملة الصادرات) والخضروات ب144 مليون دولار (4ر40%) والملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار ( 4 % ).



