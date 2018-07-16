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السفير الايطالي بليبيا:جهود لزيادة حجم تدفق الاستثماري
    أنسامد - 16 يوليو/ تموز - قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، إن هناك جهودا مشتركة لزيادة الاستثمارات بين ليبيا وايطاليا.

    وأوضح بيروني في صفحته علي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه التقي الاحد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

    وكتب السفير الايطالي في صفحته علي موقع تويتر "جهود مشتركة لزيادة حجم تدفق الاستثمارات بين ليبيا وايطاليا"، مشيرا إلي أن اللقاء ناقش الخطوات العملية لتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لاحياء النمو الاقتصادي.

    واكد بيروني على التزام ايطاليا لمساعد ليبيا في حماية اصولها المالية.

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