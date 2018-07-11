لويزا توديني رئيس لجنة الجودة الإيطالية :" ابتكارات الشركات الإيطالية توفر إمكانات كبيرة للمسثمرين "

انسامد 11 يوليو/ تموز

أعلنت لويزا توديني رئيس لجنة ليوناردو Leonardo Committee " أن نظام الإنتاج لدينا لا يزال جذابًا لرأس المال الأجنبي ، وهناك إمكانات كبيرة لأعمالنا اليوم تتمثل في تحدي الابتكار".

جاء ذلك في كلمة لها اليوم في لندن حول موضوع جذب إيطاليا للاستثمارات الأجنبية ، و ذلك في إطار الحدث الذي ترعاه ‘ AIFI ‘ و ‘ EY ‘ عن " رأس المال الصناعي الخاص في إيطاليا " .

و أضافت " أن التحول الرقمي يواصل على نحو متزايد التأكيد على أنه العنصر الأساسي للنمو و التنافسية ، وأنه ليس مجرد ثورة ، بل تطور يشمل كافة القطاعات : إن الشركات الإيطالية تعيد صياغة ‘ صنع في إيطاليا ‘ من خلال الابتكارات ، و هي تخلق نموذجا جديدا يسترشد بالتفرد و التخصص ، و تجربة المنتج ،

وعبور الحدود من خلال التجارة الاليكترونية ، و بشكل خاصة في القطاعات الرائدة مثل الأزياء و المواد الغذائية و الأثاث و الآلات . كما أن الصناعة الإيطالية تستثمر أيضا في القطاعات الناشئة ذات التقنية العالية مثل التكنولوجيا الحيوية و الروبوتات و الألات المتقدمة تكنولوجيا ‘ الميكاترونيكس ‘ و التكنولوجيا الخضراء " .

وقالت " إن تشغيل النظام البيئي الإيطالي ينمو بسرعة ، مع بدء عمل نحو 7400 ابتكار جديد تضم 10200 من العاملين ، والتي سوف تسهم بشكل كبير في مستقبل نظامنا الصناعي " .

و قالت توديني " مع أخذ سمات النظام الصناعي الإيطالي الذي يتكون بشكل أساسي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، فإن إيجاد شركاء جدد هو أمر مهم لتعزيز الإنتاجية و التنافسية و الإبتكار، وفي الوقت نفسه ، فإن الابتكار و المرونة و التصميم لا يزالوا يشكلون القوة الحقيقية للمشروعات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة ، فحجمها و حجم رأس مالها المنخفض يمثلان حدودها الرئيسية .

وخلصت لويزا توديني إلى القول " بأنه لتسريع عملية الإبتكار التي تجري بالفعل ، فإن هناك حاجة لتطوير البنية الأساسية ، لضمان التواصل و البدء في توسيع نطاقها " . والأكثر من ذلك هو تعزيز تكامل أكبر بين عالم البحث و الشركات المنتجة و دعم الشركات الإيطالية في مشروعاتها للبحث الصناعى الذي يهدف إلى خلق عملية – الحالة الفنية الرائعة – في المنتجات والخدمات . ويتعين أن تعمل الابتكارات على تحول القطاع العام أيضا .