مصر تشارك في الحوار الاقتصادي مع الاتحاد الاوروبي

انسامد - 11 يوليو / تموز - شاركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة بوكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسي المهندسة صباح مشالي، مع وفد مصري يضم مختلف الجهات، في الجولة التاسعة من الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي بدأت أعمالها في بروكسل.



وذكر بيان صادر عن الوزارة أن المهندسة مشالي استعرضت إنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وما تم بذله في تطوير شبكات النقل والتوزيع، والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى مجهودات الوزارة لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وربط مصر مع دول الجوار.



وتأتي جولة الحوار التاسعة في إطار الشراكة المصرية الأوروبية التي تهدف إلى تعميق التعاون، وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر في ظل استمرار التعاون القائم والمستمر مع الاتحاد الأوروبي، كما تأتي استكمالًا للجولة الثامنة من الحوار الاقتصادي التي عُقدت بالقاهرة في يونيو 2017.



وتتناول الجولة التاسعة العديد من القضايا التي تخص الحوار الاقتصادي، ومن بينها في مجال الطاقة الكهربائية موضوعات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتحفيز الطاقة المتجددة، والتعرف على خبرات الاتحاد الأوروبي في مجالات وضع استراتيجية تأمين الطاقة، متضمنة حوكمة أنظمة شبكات الكهرباء، وتنويع مصادر وموارد الطاقة.



وفي السياق، سبق وأن تم في أبريل الماضي توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية حول الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وتتضمن عددًا من الأولويات فيما يخص قطاع الكهرباء على النحو التالي: استمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء، والمزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة، والتعاون في مجال وضع استراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات، والتعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.



