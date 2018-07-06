بدء تشغيل أكبر حقل بحري للغاز في ليبيا

أنسامد - 6 يوليو/تموز/ - أعلنت كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة إيني الايطالية أن شركة مليتة للنفط والغاز، وهي شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وإيني (50/50)، قد بدأت الإنتاج من البئر الأول من مشروع بحر السلام - المرحلة الثانية.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إن عمليات الإنتاج ستبدأ أيضا في بئرين جديدين في غضون أسبوع، وفي سبعة آبار أخرى بحلول أكتوبر 2018. ‎ وأضاف البيان أن هذه المرحلة تمثل إكمالا لمشروع تطوير أكبر حقل بحري منتج للغاز في ليبيا، مما سيسمح ببلوغ مستوى انتاج يقدّر بحوالي 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، مشيرا إلي أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من المشروع في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر، ليصل الإنتاج إلى حوالي 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. ويقع حقل بحر السلام على بعد 120 كيلو مترا تقريبا شمال غرب طرابلس، وهو يحتوي على أكثر من 260 مليار متر مكعب من الغاز. وسيتم تسليم الغاز المنتج إلى محطة المعالجة التابعة لشركة مليتة من خلال منصة صبراتة، قبل أن يتم استخدامه بشكل أساسي في تزويد الشبكة الوطنية وتوجه رئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح بالشكر للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز على الجهود التي تبذل في سبيل تطوير قطاع النفط والغاز في البلاد .



وتابع قائلاً: " ان افتتاح مشروع المرحلة الثانية من بحر السلام وبلاشك يحقق قيمة فعلية مضافة للاقتصاد الوطني، اننا طيلة الأعوام الماضية فوتنا فرص استثمارية ضخمة نتيجة غياب الميزانيات ولكننا اليوم عازمون أكثر من أي وقت مضى على تشجيع الاستثمار في قطاع النفط".



وأضاف أن منح فرص تشجيعية للشركات العالمية العملاقة على أسس تجارية تخدم مصلحة الشراكة وتخلق نموا يعطي أملا جديد للشباب الليبي الذي نراه شبابا واعدا، مما يستوجب تكثيف جهود الفرقاء في الوفاق بل تفهم اعمق للتحديات وتقديم التنازلات لأجل شباب الوطن أصحاب المصلحة الحقيقة في استقرار البلاد".



وبهذه المناسبة علق المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قائلا: " إنّ المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بضمان استمرار إنتاج الغاز لتزويد محطات الكهرباء الليبية بكل مستلزماتها، وسيكون لذلك دور كبير في تنمية السوق المحلية وخفض واردات الوقود السائل التي تكلّف الدولة أموالا طائلة. ونوه صنع الله أن هذه الاستراتيجية ستساهم دون أدنى شكّ في توفير موارد مالية كبيرة ضرورية للدولة، خصوصا في مثل هذه الظروف المليئة بالتحديات، مشيرا إلي أن شركة إيني تعتبر مثالا لكل شركات النفط الدولية التي تضع ثقتها التامة في المؤسسة الوطنية للنفط، وهي دليل على النجاح الذي يمكن أن تحققه الشراكات الدولية لصالح الشعب الليبي.



‎من جانبه علق المدير التنفيذي لشركة إيني، السيّد كلاوديو ديسكالزي، قائلا: "مشروع بحر السلام هو نتاج تعاون متين ووثيق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني، وهو يمثل خطوة هامة من ناحية تأمين إمدادات الطاقة في ليبيا". وأضاف ديسكالزي أن هذا المشروع "يدل بشكل واضح على الثقة الكبيرة التي تمنحها إيني للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن قطاع النفط في ليبيا، ونؤكد أنها المؤسسة الوحيدة التي سنواصل العمل معها داخل البلاد". ‎ وتابع قائلاً: "إن بدء الإنتاج في مثل هذه الظروف المليئة بالتحديّات يعد إنجازا هاما لشركة مليته للنفط والغاز، ونحن فخورون جدّا بما حققناه في مشروع بحر السلام - المرحلة الثانية، الذي سيساهم بشكل كبير في تزويد ليبيا بالغاز الذي تحتاجه والمساهمة في النهوض بالبلاد خلال الخمس عشرة سنة القادمة". ‎ الجدير بالذكر أن شركة إيني تعمل في ليبيا منذ سنة 1959، وهي تنتج حوالي 350 الف برميل من النفط يوميا.



