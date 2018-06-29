أرامكو توقع اتفاقاً لتصنيع الحفارات البرية والمعدات

انسامد - 29 يونيو / حزيران - وقعت شركة أرامكو عملاق الطاقة السعودية اتفاقا مع شركة ناشونال أويل ويل ڤاركو (إن أو ڤي) لإقامة مشروع مشترك متكامل عالمي لتصنيع منصات الحفر البرية عالية المواصفات، وتصنيع معدات وأجهزة الحفر، ومرافق لتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير، شرقي المملكة.



وأوضح بيان للشركة أن أرامكو سوف تستحوذ علي حصة 30% من أسهم المشروع المشترك، بينما تمتلك شركة (إن أو ڤي) حصة 70%.



وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: "يُعد مجال الحفر من أهم المجالات في صناعة النفط والغاز، وبالتالي فهو يعتبر في غاية الأهمية لأرامكو السعودية، ويشكّل توطين صناعته أحد أولويات الشركة".



وأشار الناصر إلي أن أرامكو السعودية تسعي لجذب الاستثمارات النوعية التي تعزز كفاءة أعمالها من جهة، وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنتقل بالصناعة المحلية لمستويات عالمية بما يتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030 من جهة الأخرى.



وأضاف أن "الاتفاق يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ إستراتيجيتنا نحو تطوير قطاع مزدهر في الصناعات والخدمات المساندة لمجال الطاقة، كما أنه علامة فارقة في برنامج توطين المحتوى المحلّي بالمملكة، وتعزيز القيمة المضافة في المنتجات المختلفة".



وقالت أرامكو إن المشروع الجديد، ومقره في رأس الخير قرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، يستهدف إنتاج 10 منصات برية سنويا.



وذكرت الشركة انه من المتوقع تدشين المشروع في 2020، وتسليم أول حفار في 2021، مشيرة إلي أن المشروع سيوفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



