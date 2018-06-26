وزيرة الإستثمار في باريس لحضور ندوة مستقبل العلاقات مع فرنسا

انسامد - 26 يونيو / حزيران - غادرت القاهرة اليوم الإثنين الدكتورة " سحر نصر " وزير الإستثمار والتعاون الدولى متوجهة على رأس وفد رفيع إلى باريس فى زيارة لفرنسا تستغرق يومين تشارك خلالها فى فعاليات ندوة عن مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا ..



صرحت مصادر مطلعة ضمن الوفد المرافق للوزيرة لمراسلنا بمطار القاهرة ان الندوة ينظمها معهد العالم العربى بباريس وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء كبريات الشركات بمصر وفرنسا ومن المقرر أن يضم الوفد المصرى كل من وزراء التجارة والصناعة والتخطيط ورئيس هيئة قناة السويس من مصر وبعض رجال الأعمال المصريين.



يشارك من الجانب الفرنسى وزيرة الدولة للاقتصاد والمالية ومدير عام كريدى أجريكول مصر وممثلون عن الوكالة الفرنسية للإنماء وكبريات الشركات الفرنسية وستتضمن الندوة أربع موائد مستديرة لبحث "سياق الاقتصاد الكلى فى مصر والإصلاحات الهيكلية وفرص الأعمال" و"التحدى الحضرى وما هو مستقبل المدن المصرية؟" و"الطاقات المتجددة وما هى الشراكات بين فرنسا ومصر؟" و"مصر الغد والتركيز على المشاريع العملاقة المصرية" ..



