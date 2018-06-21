السيسي يستقبل رئيس "إينى"ويؤكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني

أنسامد - 21 يونيو/حزيران -استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "كلاوديو دِيسكالزي" الرئيس التنفيذى لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، اليوم، الخميس، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشركة.



وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء جاء فى إطار المتابعة الدورية للتقدم الذى تحرزه الشركة الإيطالية فى أعمالها فى مصر، ولاسيما بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، حيث أكد الرئيس أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُحدد لتطوير حقل "ظُهر" ومعدلات إنتاجه، موجهاً وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.



وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذى للأعمال التى تقوم بها الشركة الإيطالية فى حقل "ظُهر" بالمياه المصرية فى البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية.



وتطرق "ديِسكالزى" إلى المشروعات المتعددة التى تُنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، والتى تتضمن تطوير حقل "نورس" بدلتا النيل.



كما أكد رئيس شركة "إيني" حرصها على الاستفادة من الفرص الواعدة المتوفرة بقطاع الطاقة المتجددة فى مصر.



