مصر تستهدف رفع إنتاج حقل ظهر لـ1.750 مليار قدم في أغسطس

انسامد - 15 يونيو / حزيران - قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقل ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس المقبل.



وأوضح الملا في بيان صادر عن وزارة البترول أنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر قبل الموعد المخطط بعشرة أيام متزامناً مع تنفيذ خط الأنابيب البحرى 30 بوصة من الآبار لمحطة المعالجة البرية المخطط الانتهاء منه في نهاية يوليه القادم للبدء في زيادة معدلات الإنتاج ليصل انتاج حقل ظهر إلى حوالي 1.750 مليار قدم مكعب غاز يومياً في أغسطس القادم ويزداد تدريجياً حتى نهاية العام.



وأكد الملا على أهمية الاستمرار في الالتزام ببرامج العمل والتوقيتات الزمنية والتنسيق بين شركات البترول بتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية وإينى الإيطالية وتذليل أي صعوبات تعترض التنفيذ.



وأشار الملا إلي أن متابعة اللجنة العليا للمشروع كان لها أكبر الأثر في النجاحات التي تحققت خلال فترة تنمية الحقل ودخول مرحلة الإنتاج المعجل وخطى الإنتاج الأول والثانى على الشبكة القومية للغازات مما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلى بالإضافة إلى مشروعات التنمية الأخرى إلى حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً.



واكتشفت شركة "إيني" الإيطالية حقل "ظُهر" في 2015، ويحوي احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.



