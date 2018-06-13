الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية تتراجع 11.5% خلال العام

انسامد - 13 يونيو / حزيران - تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية لتسجل نحو 28.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 32.4 مليار دولار خلال العام 2016 متراجعة بنسبة 11.5 بالمئة.



وبحسب بيانات حديثة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" علي موقعها الالكتروني، ارتفعت قيمة المؤشر للدول العربية، لكن مع استقرارها فـي المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية للعام السادس على التوالي.



وأفاد التقرير السنوي الـ 33 لمناخ الاستثمار في الدول العربية، الصادر عن المؤسسة، بأن دول الخليج تصدرت أداء المجموعات العربية، وحلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربياً، وجاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة وأخيراً دول الأداء المنخفض، وذلك مع تحسن أداء المجموعات الأربع في المؤشر في شكل طفيف مقارنة بعام 2017.



وأوضح التقرير، الذي اعتمد على بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ومصادر وطنية أخرى، أن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت 2 في المئة من العالمي الإجمالي البالغ 1430 مليار دولار عام 2017.



ولاحظ تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية خلال 2017، إذ استحوذت كل من الإمارات ومصر على نحو 62 في المئة من الإجمالي.



ووفقاً لصحيفة "الحياة"، شهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، ارتفاعاً إلى 871.3 مليار دولار وبحصة 2.8 في المئة من العالمي الإجمالي، البالغ 31.5 تريليون دولار عام 2017. ومثل التدفقات، تركزت الأرصدة فـي عدد محدود من الدول، حيث حصلت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.2 في المئة من الإجمالي.



وفي المقابل، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصـادر من الدول العربية، هبوطاً نسبته 11.7 في المئة إلى 32 مليار دولار خلال العام الماضي، بحصـة نسبتها 2.2 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 1430 مليار دولار.



