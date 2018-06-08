مصر: توقيع عقد مع شركة ايطالية لتطوير معمل تكرير ميدور

انسامد - 8 يونيو / حزيران - قالت وزارة البترول المصرية إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شهد توقيع عقد تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة تكنيب الإيطالية لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الوسطى.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المشروع يهدف إلى زيادة طاقة التكرير الحالية من 115 ألف برميل يومياً إلى 175 ألف برميل، وتبلغ قيمة العقد التي تشتمل على أعمال الإنشاءات والتوريدات والتصميمات الهندسية حوالى 7ر1 مليار دولار من إجمالي تكاليف المشروع البالغة حوالى 2ر2 مليار دولار.



وقع العقد الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور والسيد ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس علاء حجازى نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة انبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت .



وعقب التوقيع أكد الملا أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة البترول لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية ورفع جودة المنتجات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكريروالتصنيع وإضافة وحدات إنتاجية في المعامل القائمة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية.



وأضاف الملا أنه إلى جانب ذلك سيسهم تطوير هذه المعامل بدور فعال فى تحقيق مشروع مصر القومى بتحويلها إلى مركز محورى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى .



